Il cielo è sempre più rossoblù 

Il Cagliari non si ferma più. Nella sfida insidiosa con il Verona arriva un sontuoso 4-0. Rossoblù a quota 28, 12° posto. Gli ospiti ci provano, ma è il Cagliari a sbloccarla al 36’: azione show di Palestra, tacco di Obert e gran gol di Mazzitelli. Fantastico, nel finale di tempo, il raddoppio, in rovesciata, di Kiliçsoy, su pennellata di Esposito. Il Verona perde Sarr per doppia ammonizione e il Cagliari, in controllo, punge ancora con Sulemana e Idrissi. Pisacane si gode l’abbraccio dello stadio.