Santa Caterina, esonda il torrente: strada bloccata 

Un violento temporale si è abbattuto ieri mattina sul territorio di Cuglieri e nella borgata di Santa Caterina, dove è straripato il rio Salamedu. Le abbondanti precipitazioni hanno gonfiato il torrente e l’acqua è tracimata fuori dagli argini, invadendo parte dello stradello che lo costeggia. Strada interrotta e qualche disagio per i residenti. Il torrente, ostruito da parecchi anni da canne e arbusti, non ha retto la piena d’acqua, che straripando ha riversato lungo il terreno circostante detriti e fango, per fortuna senza creare danni ulteriori.

Immediato l’intervento del Comune: il sindaco Andrea Loche ha incaricato la ditta cuglieritana D.F. che con un grande escavatore si è messa subito all’opera per ripulire il letto del torrente e mettere in sicurezza tutta l’area prima che nuove piogge, previste per i prossimi giorni, possano far esondare nuovamente il rio.

Anche i Vigili del fuoco di Cuglieri e il Corpo forestale della stazione cuglieritana sono intervenuti prontamente collaborando con la squadra di operai per mettere in sicurezza la zona colpita e le sponde del torrente, al fine di evitare ulteriori disagi. La situazione, grazie al pronto intervento del Comune, sta piano piano tornando alla normalità, le acque lentamente stanno defluendo e riversandosi in mare. Lo straripamento ripropone la questione della prevenzione contro le calamità naturali, un lavoro di pulizia preventiva del rio avrebbe ridotto i disagi, contenendo l’esondazione.

