Gli interventi.
01 febbraio 2026 alle 01:05

Assente la Camera penale: «Non siamo stati invitati» 

Erano tanti i relatori che, ieri mattina, sono intervenuti alla lunga cerimonia d’inaugurazione dell’Anno giudiziario nell’Aula magna del Palazzo di Giustizia di Cagliari. Ma nella lunga lista spiccava l’assenza della “Camera penale di Cagliari”. «Per il secondo anno consecutivo», si legge in una nota, «non siamo stati invitati. Una scelta che non può essere derubricata a mera dimenticanza, ma che si inserisce in una logica ben precisa: quella di ridurre gli spazi di confronto quando il confronto diventa scomodo». Il presidente Franco Villa, con rammarico, ha così scelto di non presentarsi né di depositare preventivamente un intervento per chiedere di poter intervenire.

Oltre alle relazioni della presidente facente funzioni della Corte d’appello di Cagliari, Maria Teresa Spanu, sono intervenuti ieri mattina il rappresentante del Csm, Felice Giuffrè, Mariaisabella Gandini (Ministero della Giustizia), Luigi Patronaggio (Procuratore generale), Matteo Pinna (Presidente ordine degli Avvocati di Cagliari), Gregorio Capasso (Procuratore di Tempio), Andrea Vacca (Anm), Elisabetta Patrito (Associazione donne magistrato italiane), Ivan Sanna (Federazione magistrati onorari), Anna Pintore (Consulta magistratura onoraria), Vito Cofano (Organismo congressuale forense), Rosanna Mura (Associazione nazionale forense), Cristina Zicchi (Vicepresidente associazione dirigenti giustizia), Chiara Putzolu (Comitato degli operatori Data Entry), Patrizia Romagnoli (Comitato cancellieri esperti) e Gianni Gherardini (Funzione Pubblica Cgil). Venerdì, invece, davanti al Tribunale c’è stato un sit-in dell’Unione sindacale di Base (Usb) in occasione della giornata di protesta nazionale dei precari della Giustizia.

