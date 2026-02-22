Il rogo di Cancioffali chiude il Carnevale 

Colori, musica e festa al Villaggio Pescatori per il rogo di Cancioffali, ultimo atto del Carnevale cittadino. In piazza Nostra Signora di Fatima si sono ritrovate mille persone per la giornata organizzata da Viking Group, Comitato Villaggio Pescatori, Il Crogiuolo, Vespa Club Cagliari e Tra Parola e Musica.

Tra animazione, balli, il rullo dei tamburi e la pentolaccia, il quartiere di Giorgino si è trasformato in un piccolo paese in festa, con il profumo delle zeppole e l’attesa per il momento più simbolico: il falò del re del Carnevale. La festa era iniziata già al mattino con la Vespiglia in via Azuni, la corsa alla stella in Vespa. Alle 19 le fiamme hanno avvolto il re fantoccio Cancioffali tra gli applausi e i fuochi d’artificio. Entusiasti i commenti. «È la prima volta che veniamo», raccontano Giordano Tocco e Latifa Sam, arrivati da Uta. «C’è una bella atmosfera, molto accogliente».

RIPRODUZIONE RISERVATA