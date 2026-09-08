SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Beneficenza.
09 settembre 2026 alle 00:36

Il regalo degli sposi: 1,2 milioni al Brotzu per curare i bambini 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Questa volta, il regalo di nozze lo hanno fatto gli sposi: il miliardario americano Brendan Blumer, “re dello criptovalute”, e il manager della moda italiano Salvatore Spano, che nei giorni scorsi hanno organizzato il matrimonio dell’anno blindando buona parte della Gallura, hanno voluto coinvolgere nei festeggiamenti anche ricerca scientifica, ospedali e associazioni animaliste, grazie a cospicue donazioni.

I due sposi hanno donato 1,2 milioni al Brotzu per ultimare la prima terapia intensiva pediatrica della Regione. Il totale sale a 1,6 con le donazioni di 200mila euro alla Fondazione Ebri “Rita Levi-Montalcini” di Roma, per studiare le alterazioni della memoria e il progressivo declino delle funzioni cognitive tipiche dell’Alzheimer, e altri 200mila euro alla sezione di Olbia della Lega Italiana dei Diritti dell'Animale (Lida).

Blumer e Spano tengono a questi tre enti in maniera particolare, tanto che hanno chiesto anche ai loro 300 invitati di effettuare donazioni al posto dei classici regali. I destinatari hanno ringraziato pubblicamente gli sposi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Maldini si è preso i rossoblù

l Casini, Gaggini, Renna
La svolta

Rancori sentimentali e professionali dietro un delitto studiato nei dettagli

Dalla coppia Falchi-Pirosu 15mila euro ai due sicari per il delitto 
Francesco Pinna
La Conferenza socio sanitaria riunita a Nuoro per approvare i nuovi servizi dell’Azienda. Presente la governatrice

Guardie svuotate e medici in fuga Nuorese in difficoltà

Infermieri trasferiti d’urgenza a Sorgono Todde: stop alle rapine tra un’Asl e l’altra 
Marilena Orunesu
Urbanistica

Ppr da modificare, tutti i paletti dei sindaci

Tavolo con i Comuni. Spanedda: più tutela ai territori esposti alla speculazione 
Regione

Statutaria, mai più un caso decadenza

Sarà regolata la condizione che ha tenuto l’amministrazione in scacco per mesi 
Roberto Murgia
Giustizia

Sanità nel caos nella sezione del 41 bis

In un documento riservato emergono gravi carenze nel carcere di Uta 
Massimiliano Rais
L’intervista

«La Sardegna di Abis centrale nello sviluppo del Mediterraneo»

Da Forlani a Cossiga, il ruolo della Democrazia cristiana nell’Isola 
Antonio Masala
Legge elettorale

Senato, ballottaggio «su un binario morto»

Domani il voto in Aula, ma sulla soglia del premio non c’è ancora l’intesa 