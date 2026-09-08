Il regalo degli sposi: 1,2 milioni al Brotzu per curare i bambini 

Questa volta, il regalo di nozze lo hanno fatto gli sposi: il miliardario americano Brendan Blumer, “re dello criptovalute”, e il manager della moda italiano Salvatore Spano, che nei giorni scorsi hanno organizzato il matrimonio dell’anno blindando buona parte della Gallura, hanno voluto coinvolgere nei festeggiamenti anche ricerca scientifica, ospedali e associazioni animaliste, grazie a cospicue donazioni.

I due sposi hanno donato 1,2 milioni al Brotzu per ultimare la prima terapia intensiva pediatrica della Regione. Il totale sale a 1,6 con le donazioni di 200mila euro alla Fondazione Ebri “Rita Levi-Montalcini” di Roma, per studiare le alterazioni della memoria e il progressivo declino delle funzioni cognitive tipiche dell’Alzheimer, e altri 200mila euro alla sezione di Olbia della Lega Italiana dei Diritti dell'Animale (Lida).

Blumer e Spano tengono a questi tre enti in maniera particolare, tanto che hanno chiesto anche ai loro 300 invitati di effettuare donazioni al posto dei classici regali. I destinatari hanno ringraziato pubblicamente gli sposi.

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