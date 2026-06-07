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08 giugno 2026 alle 00:47

Il Quartu sogna ad occhi aperti  Batte il Gradara e vola in serie B 

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Un sogno inseguito per un’intera stagione, costruito con sacrificio, lavoro e tanta determinazione, che ora è diventato realtà. Il Quartu supera 2-0 il Gradara nella gara di ritorno della finale playoff e conquista una storica promozione in Serie B, facendo esplodere di gioia il PalaBeethoven al termine di una partita intensa e combattuta.

Dopo il prezioso 2-2 ottenuto nella sfida d’andata, le rossobianche erano chiamate all’ultimo sforzo per completare un percorso straordinario. Davanti a una cornice di pubblico eccezionale, Saiu e compagne hanno affrontato la gara con la giusta concentrazione, consapevoli che quei quaranta minuti avrebbero deciso il destino di un’intera stagione.

Il Gradara ha provato a mettere in difficoltà le padrone di casa, dando vita a una sfida equilibrata e ricca di tensione agonistica. Il Quartu, però, non ha mai perso lucidità, riuscendo a gestire i momenti più complicati dell’incontro e aspettando il momento giusto per colpire.

A prendersi la scena è stata ancora una volta Saraniti. Proprio come nella semifinale contro il Bologna, l’attaccante del Quartu si è confermata la donna delle grandi occasioni, firmando una doppietta che ha indirizzato la finale e spalancato le porte della Serie B.

Al triplice fischio è stata un’esplosione di emozioni: l’abbraccio tra giocatrici, staff, società e tifosi ha sancito il raggiungimento di un traguardo storico. Dopo aver eliminato il Bologna e superato il Gradara nell’ultimo atto degli spareggi, il Quartu può esultare: il prossimo anno le rossobianche saranno protagoniste nel campionato di Serie B.

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