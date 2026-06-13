Il Qatar in extremis acciuffa gli svizzeri 

Qatar 1

Svizzera 1

Qatar (4-3-3) : Abunada, Al-Oui (15' st Fathi), Khoukhi, Pedro Miguel, Ahmed, Laye, Madibo (33' st Al Mannai), Gaber (15' st Boudiaf), Edmilson (43' st Al Haidos), Abdurisag (15' st Alaaeldin), Afif. Ct Lopetegui.

Svizzera (3-4-3) : Kobel, Zakaria, Akanji, Elvedi, Rodriguez (44' st Muheim), Xhaka, Freuler (44' st Jashari), Vargas (34' st Amdouni), Aebischer (20' st Rieder), Ndoye (20' st Manzambi), Embolo. Ct Yakin.

Arbitro : Martinez (Honduras).

Reti : 17' pt Embolo (rig.), 49' st Khoukhi.

Note : angoli 9-3 per la Svizzera.

Santa Clara. C’è anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino, per l'esordio della sua Svizzera al Mondiale. Dalla tribuna d'onore del Levi's Stadium di Santa Clara, assiste al pareggio-beffa (1-1) con il Qatar. Tutte a un punto nel Gruppo B, dopo il pari tra Canada e Bosnia Erzegovina. Il lungo dominio, fatto di un possesso palla schiacciante (69%) e di ben 19 conclusioni, frutta solo una rete, il rigore trasformato da Embolo nel primo tempo. Tanto spreco é punito nel recupero: il gol di testa di Boualem Khoukhi al 95' vale il primo punto mondiale nella storia del Qatar.

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