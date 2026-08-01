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Ciclismo.
02 agosto 2026 alle 00:48

Il poker di Evenepoel a San Sebastian 

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Nonostante una foratura, Remco Evenepoel trionfa nella Classica di San Sebastian battendo in una volata a due dopo 221,2 km Richard Carapaz (EF). Il belga della Red Bull-Bora diventa il più vincente di sempre nella corsa basca: è il suo quarto successo in carriera nella Klasikoa, il primo nel 2019 . A 29” Ben Tulett (Visma) regola i primi inseguitori davanti a Christian Scaroni (Xds Astana), quarto, e Giulio Ciccone (Lidl-Trek, vincitore lo scorso anno), sesto.

Tour femminile

Lorena Wiebes, vincitrice della prima tappa del Giro d’Italia e squalificata per bici troppo leggera, si prende la rivincita nella frazione inaugurale del Tour de France Femmes. L’olandese si impone a Losanna dopo 138 km su Kim Le Court Pienaar e Demi Vollering. Con le migliori anche Elisa Longo Borghini, sesta. Oggi seconda tappa, Aigle-Geneva di 147,9 km.

Balliana quarto

Impegni separati per Enrico e Andrea Balliana, Juniores di Arborea alla Ecotek Zero24. Il campione d’Italia sarà oggi in gara a Faè di Oderzo nel 53° Giro del Ponte. Andrea, il più giovane è invece impegnato nel Giro dell’Aglianico del Vulture (Basilicata), in tre tappe. Venerdì si è piazzato quarto nella breve crono di Lavello.

Europei Mtb

L'Italia sale sul podio del Team Relay agli Europei di mountain bike di Monteceneri. Filippo Fontana, Jacopo Putaggio, Valentina Corvi, Giada Specia, Mariachiara Signorelli e Fabio Bassignana hanno conquistato la medaglia d'argento alle spalle della Svizzera.

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