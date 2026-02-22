Il poker dell’alghero 

Alghero 4

San G. Perfugas 0

Alghero (4-3-3) : Carta, Pinna, Mereu (21’ st Chessa), Virdis, Roccuzzo, Scognamillo (11’ st Puttolu), Barboza, Carboni (15’ st Marras), Sanna, Baraye, Fadda (25’ st Daga). A disposizione Piga, Mula, Martinelli, Nieddu, Cossu. Allenatore Mauro Giorico.

San Giorgio Perfugas (4-3-3) : Moscaritolo, Casu, Delizos, Pitruzzello, Lostia, Secchi, Carta (22’ st Giagheddu), Ruiu (15’ st Soggiu Addis), Cassano, Alzazar Villanueva, Bazzoni. A disposizione Saragato, Muntoni, Canu, Palmas. Allenatore Paolo Piga.

Arbitro : Alessandro Atzei di Cagliari.

Reti : pt 26’ Barboza (r), 32’ Virdis; st 14’ Barboza, 24’ Marras.



Alghero. Con due reti per tempo, la capolista Alghero batte 4-0 il San Giorgio Perfugas e dilata ulteriormente il vantaggio sulle inseguitrici. La partita parte su ritmi lenti e ci vuole un episodio per sbloccarla. Al 25’ su una verticalizzazione centrale in area ospite, l’arbitro vede un tocco di braccio da parte di capitan Lostia e indica il dischetto. Batte Barboza, che supera Moscaritolo. Tre minuti dopo, Carboni entra in area e cerca il primo palo, ma il portiere respinge. Il raddoppio arriva al 32’: Scognamillo lavora un buon pallone sulla sinistra, arriva sul fondo e pennella al centro per Virdis, che salta più alto di tutti e incorna in rete.

La ripresa

L’Alghero cala il tris poco prima dell’ora di gioco: corner dalla sinistra, traiettoria allungata e Barboza, appostato sul secondo palo, insacca agevolmente. Per lui è la ventisettesima rete in campionato e la trentaduesima in stagione. Al 69’ arriva anche la quarta rete giallorossa. Merito del giovane Marras, che intuisce la possibilità di un errore della difesa ospite: il retropassaggio di testa è corto, il numero 21 anticipa il portiere in uscita e timbra il poker.



