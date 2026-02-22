VaiOnline
Al Cuccureddu.
23 febbraio 2026 alle 00:31

Il poker dell’alghero 

La capolista schiaccia anche il Perfugas e allunga in vetta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alghero 4

San G. Perfugas 0

Alghero (4-3-3) : Carta, Pinna, Mereu (21’ st Chessa), Virdis, Roccuzzo, Scognamillo (11’ st Puttolu), Barboza, Carboni (15’ st Marras), Sanna, Baraye, Fadda (25’ st Daga). A disposizione Piga, Mula, Martinelli, Nieddu, Cossu. Allenatore Mauro Giorico.
San Giorgio Perfugas (4-3-3) : Moscaritolo, Casu, Delizos, Pitruzzello, Lostia, Secchi, Carta (22’ st Giagheddu), Ruiu (15’ st Soggiu Addis), Cassano, Alzazar Villanueva, Bazzoni. A disposizione Saragato, Muntoni, Canu, Palmas. Allenatore Paolo Piga.
Arbitro : Alessandro Atzei di Cagliari.
Reti : pt 26’ Barboza (r), 32’ Virdis; st 14’ Barboza, 24’ Marras.


Alghero. Con due reti per tempo, la capolista Alghero batte 4-0 il San Giorgio Perfugas e dilata ulteriormente il vantaggio sulle inseguitrici. La partita parte su ritmi lenti e ci vuole un episodio per sbloccarla. Al 25’ su una verticalizzazione centrale in area ospite, l’arbitro vede un tocco di braccio da parte di capitan Lostia e indica il dischetto. Batte Barboza, che supera Moscaritolo. Tre minuti dopo, Carboni entra in area e cerca il primo palo, ma il portiere respinge. Il raddoppio arriva al 32’: Scognamillo lavora un buon pallone sulla sinistra, arriva sul fondo e pennella al centro per Virdis, che salta più alto di tutti e incorna in rete.

La ripresa

L’Alghero cala il tris poco prima dell’ora di gioco: corner dalla sinistra, traiettoria allungata e Barboza, appostato sul secondo palo, insacca agevolmente. Per lui è la ventisettesima rete in campionato e la trentaduesima in stagione. Al 69’ arriva anche la quarta rete giallorossa. Merito del giovane Marras, che intuisce la possibilità di un errore della difesa ospite: il retropassaggio di testa è corto, il numero 21 anticipa il portiere in uscita e timbra il poker.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La fuga dei giovani sardi: «Qui poche opportunità»

Cresce il numero dei laureati, ma a tre anni dal titolo il 16 per cento trova occupazione al Nord o all’estero  
Cristina Cossu
Regione

Sanità, un anno di tormenti Caos tra bocciature e ricorsi

Dalla riforma al no della Corte Costituzionale 
La storia.

Zigheddu, 88 anni in marcia da Cagliari ad Aritzo

Giorgio Ignazio Onano
Campo largo

I sindaci svegliano il centrosinistra

Salis: proposte, non slogan. Manfredi: la sicurezza è un tema nostro 
Napoli

Accelera l’inchiesta sul trapianto fatale

Attesa per l’autopsia e le analisi sul cuore, imminente l’iscrizione di nuovi indagati 
La crisi

Stop Ue a Trump: «I patti si rispettano»

L’Eurocamera pronta a congelare l’accordo, occhi puntati sui Popolari 