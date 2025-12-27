VaiOnline
Reazioni.
28 dicembre 2025 alle 00:09

Il plauso di Meloni, critica l’opposizione 

Roma. La presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni ha elogiato l’operazione giudiziaria che ha portato all’arresto di nove persone accusate di finanziare Hamas, definendola «di particolare complessità e importanza». La premier ha quindi ringraziando pubblicamente Procura di Genova, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Aise per il supporto.

L’intervento di Giorgia Meloni ha subito acceso la tensione politica: il centrodestra ha criticato M5s, Pd e Avs, chiedendo scuse per presunte ambiguità verso i ProPal e il mondo che li circonda. Beppe Provenzano (Pd) e Avs hanno condannato ogni forma di terrorismo, sostenendo il lavoro delle forze dell’ordine e respingendo le strumentalizzazioni politiche. Matteo Salvini ha auspicato l’espulsione degli irregolari e il proseguimento del processo di pace, mentre Fdi ha attaccato duramente le opposizioni, denunciando presunti legami con Hamas.

Angelo Bonelli (Avs) ha invece evidenziato i crimini del governo israeliano e il ruolo dell’Italia nella vendita di armi e cooperazione economica, condannando la criminalizzazione dei manifestanti pro-palestinesi.

M5s e Pd hanno ribadito la necessità di chiarezza senza strumentalizzazioni, confermando la condanna a qualsiasi sostegno ai terroristi. L’episodio sembra aver rafforzato la polarizzazione politica, con posizioni nette ma divergenti tra maggioranza e opposizione, tra condanna del terrorismo e critiche alla politica estera italiana, mentre l’inchiesta giudiziaria prosegue.

