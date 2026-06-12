Il parco comunale invaso dalle erbacce 

L’estate è ormai alle porte ma le erbacce dominano ancora in diverse piazze e strade del centro abitato. Le panchine del parco comunale di via degli Ulivi sono circondate dall’erba secca e anche gli attrezzi per fare ginnastica sono ricoperti dalla vegetazione spontanea. Ma non è questo l’unico caso ed è in una situazione di degrado anche il parco lettura adiacente alla biblioteca comunale. Lo rimarca il pensionato Pasquale Marongiu: «Si trova in condizioni pietose e un cittadino che si reca in biblioteca si troverebbe a leggere un libro all’aperto nell’incuria più totale». Si registra una situazione di degrado anche nel quartiere di Santa Severa. «Un terreno comunale», spiega Marongiu, «è in uno stato di abbandono, con dei ferri vecchi da cantiere che fungono da spartitraffico». I cittadini hanno segnalato queste situazioni anche se l’amministrazione sta procedendo da settimane alla pulizia generale delle aree del paese. Critici i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Bebo Casu, Angela Canargiu, Silvia Mamusa, Emanuela Cruccu, Nicola Ennas e Nicola Orrù: «Ci vuole una più attenta programmazione. Questa situazione è imbarazzante e critica per il rischio di incendi. Dall’autunno del 2025 ci sono alcune zone del paese dove non c’è stato nessun intervento di taglio dell’erba e di sistemazione del verde urbano».

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