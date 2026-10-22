SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Villacidro.
23 ottobre 2026 alle 00:42

Il parcheggio mai sorto nell’area della storica Casa Piras demolita 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il caso della storica “Casa Piras” demolita torna nell’aula del Consiglio comunale di Villacidro, sollevando polemiche sullo stato in cui versa lo spazio libero. La discussione è nata da un’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza, Marco Deidda, che ha definito «indecoroso» quel tratto di strada occupata dall’edificio di via Parrocchia.

«Quando è stata abbattuta», ha detto Deidda, «la promessa era stata che al suo posto sarebbe nato un parcheggio e di fatto lo è, ma in totale incuria e con occupazioni abusive. È doveroso salvaguardare il decoro urbano e favorire progetti che restituiscano gli spazi dismessi da abitazioni alla cittadinanza sotto forma di servizi, anziché favorire il degrado».

È un immobile pericolante, demolito con fondi del Comune e che dovrebbe rientrare in suo possesso. «L’iter», spiega il sindaco, Federico Sollai, «è bloccato, gli avvocati non si mettono d’accordo sul valore economico e non c’è una valutazione dell’Agenzia del territorio. Siamo ancora in fase di trattative. Comunque sia, dal costo dovremmo sottrarre le spese che abbiamo sostenuto per la messa in sicurezza prima e dopo per la demolizione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Pesanti ripercussioni sul settore agroalimentare sardo

L’allarme dei produttori: «Per noi è una doppia tassa»

«Un dazio pesante che altera la concorrenza La Regione deve ascoltare il nostro grido d’aiuto» 
Massimiliano Rais
L’emergenza

Protesta dei tir, 105 milioni dal Governo

Meloni: «Ascoltiamo chi manifesta in modo pacifico. Ora vanno rimossi i blocchi stradali» 
L’emergenza

Parà a Milano, polemica sui limiti operativi

Militari in strada senza taser né spray. Nordio: «Servono più carceri minorili» 
La sentenza

Caso Ippocrate, quattro condanne

Oristano, processo per i concorsi Asl: 8 anni all’ex sindaco di Macomer Succu 
Valeria Pinna
La protesta

«Il nostro futuro ha i giorni contati»

Eurallumina, la rabbia di quattro operai asserragliati a 60 metri di altezza 
Antonella Pani