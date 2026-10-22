Il parcheggio mai sorto nell’area della storica Casa Piras demolita 

Il caso della storica “Casa Piras” demolita torna nell’aula del Consiglio comunale di Villacidro, sollevando polemiche sullo stato in cui versa lo spazio libero. La discussione è nata da un’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza, Marco Deidda, che ha definito «indecoroso» quel tratto di strada occupata dall’edificio di via Parrocchia.

«Quando è stata abbattuta», ha detto Deidda, «la promessa era stata che al suo posto sarebbe nato un parcheggio e di fatto lo è, ma in totale incuria e con occupazioni abusive. È doveroso salvaguardare il decoro urbano e favorire progetti che restituiscano gli spazi dismessi da abitazioni alla cittadinanza sotto forma di servizi, anziché favorire il degrado».

È un immobile pericolante, demolito con fondi del Comune e che dovrebbe rientrare in suo possesso. «L’iter», spiega il sindaco, Federico Sollai, «è bloccato, gli avvocati non si mettono d’accordo sul valore economico e non c’è una valutazione dell’Agenzia del territorio. Siamo ancora in fase di trattative. Comunque sia, dal costo dovremmo sottrarre le spese che abbiamo sostenuto per la messa in sicurezza prima e dopo per la demolizione».

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