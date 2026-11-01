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La polemica.
02 novembre 2026 alle 00:56

Il panda “natalizio” divide la città FdI: «Scelta grottesca, ora basta» 

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Panda sì, panda no. Il dibattito innescato dai commercianti sulle decorazioni per Natale in città - in particolare nella rotatoria fra viale Colombo e via Marconi - si allarga anche alla politica locale. «La terza città della Sardegna non può permettersi scelte grottesche. Lo diciamo continuamente, bisogna optare in tutti i campi per la bellezza e depennare tutto ciò che riconduce al cattivo gusto», dice Michele Pisano, capogruppo di FdI in Consiglio comunale, in merito al dibattito sulle decorazioni natalizie.

«È certo che l’ingresso della città sia un biglietto da visita ed è per questo che le scelte devono essere opportune», prosegue Pisano. «Continuare a tenere il panda per il solo gusto di perseverare nelle proprie decisioni e intestardirsi per fare un dispetto ai detrattori non è indice di buon governo, ma di infantilità. Ci auguriamo che la discussione aperta abbia come esito finale maggiore attenzione per l’eleganza. Detto questo, è vero che il singolo privato può dare un’idea, ma il Comune deve seguire le strade consone alle regole di un’amministrazione. Di sicuro questo dibattito è l’occasione per provare a rivitalizzare quei tratti stradali, coinvolgendo tutti i Centri commerciali naturali senza escludere nessuno, e sentendo anche la voce dei commercianti, spesso inascoltati da chi governa. Soprattutto è il momento di dire “arrivederci e grazie” al signor panda”», conclude Pisano.

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