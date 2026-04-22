Il paese si fa bello in vista dell’estate 

Pula si fa bella in vista dell’estate. Sono partiti lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale, un intervento atteso da mesi che interesserà numerose vie del centro urbano e che comporterà inevitabili modifiche temporanee alla viabilità. Per i lavori sono stati stanziati 800mila euro, 300mila dei quali stanziati dalla Regione. Durante l’esecuzione dei lavori potranno verificarsi disagi temporanei alla circolazione: l’amministrazione comunale invita i cittadini alla collaborazione, in modo da consentire alla ditta incaricata di operare nel modo più rapido ed efficiente possibile.

La mappa

Fino alla conclusione degli interventi sarà inoltre in vigore una modifica temporanea della disciplina del traffico, con l’istituzione del divieto di sosta e fermata su entrambi i lati delle strade interessate, con rimozione forzata dei veicoli. Le limitazioni saranno attive nei giorni e negli orari indicati dalla segnaletica verticale temporanea che verrà installata progressivamente nelle aree coinvolte. L’intervento riguarderà un’ampia parte della rete viaria cittadina. Tra le strade interessate figurano via Santa Croce, via Santo Sepolcro, via Crispi, viale Segni, via Bolzano, via Nuoro, via Bologna, via Venezia, via Firenze, via Montegrappa, via Monte Santo, via dei Pisani, via Cavour, via Brigata Sassari, via Bixio, vico Garibaldi, via dei Mille, via San Raimondo, via Fratelli Melis, via Sauro, via Sant’Efisio, via Porrino, via Tigellio, via Fermi, via Galilei, via Volta, via Marconi, via delle Mimose, via Flumendosa e strada dei Pianeti.

Il punto

L’avvio dei cantieri segna l’inizio di un primo lotto di opere destinato a migliorare la sicurezza e il decoro delle strade cittadine. “Dopo i lavori di Enel, necessari a potenziare la fornitura elettrica, e dopo gli indispensabili interventi per la posa della fibra ottica, finalmente possiamo procedere con le asfaltature - spiega il sindaco, Walter Cabasino – dopo tanto tempo, si intravede la parola fine ai disagi per i cittadini. Questo è solo il primo lotto di strade, cui ne seguirà un altro già finanziato.

Un risultato atteso anche dall’assessora ai Lavori pubblici Elisabetta Loi, che sottolinea come i ritardi siano stati determinati dalla necessità di coordinare gli interventi sui sottoservizi: «Siamo felici che i lavori possano finalmente partire, dopo mesi in cui siamo stati costretti a rimandarli. Sappiamo quanto fossero attesi dai residenti e quanto siano importanti per migliorare la qualità della vita urbana: gli interventi restituiranno piena funzionalità alla rete stradale cittadina, restituendo il decoro a tutto l’abitato».