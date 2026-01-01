VaiOnline
Il paese dice addio alla sua nonnina Peppina Coccollone muore a 101 anni 

Fonni a detto addio ieri alla sua grande quercia. Un refolo di vento ha portato via Peppina Coccollone, 101 anni compiuti nel luglio scorso.

Vedova di Michele Biccone, un allevatore del paese, tzia Peppina ha avuto tre figli, due maschi e una femmina, 5 nipoti e 2 pronipoti.

Lo scorso luglio aveva festeggiato 101 anni e nell’occasione aveva raccontato con lucidità i momenti importanti della sua vita in un’intervista rilasciata a Lucia Becchere e pubblicata sul settimanale diocesano l’Ortobene. Il suo lavoro nei campi e nel mulino di cereali che il marito aveva aperto una volta che aveva smesso di fare il pastore. Per Fonni Peppina Coccollone era un’autentica memoria storica, esempio di saggezza e di dedizione al lavoro e alla famiglia. Donna di fede è sempre stata vicina alla chiesa e ha fatto parte dell’associazione cattolica e dell’associazione del Sacramento.

I funerali saranno celebrati domani alle 15.30 nella parrocchia di San Giovanni Battista.

