Il nuovo polo accoglie i crocieresti  

Alle 8 quando la Renaissance ha aperto le porte ai passeggeri salpati da Marsiglia, il porto di Oristano-Santa Giusta aveva già preparato il suo biglietto da visita. Ad accoglierli, le musiche e i colori del gruppo folk Città di Oristano, per un assaggio di Sardegna ancora prima di mettere piede in città. Sullo sfondo, l’imponente nave segna il ritorno delle crociere nello scalo dopo due anni di assenza, mentre a pochi passi tutto è pronto per l’inaugurazione del nuovo Centro servizi polifunzionale per la logistica agroalimentare, il Cespla. Una giornata importante per il porto e per il suo rapporto con il territorio.

La vetrina

La prima cartolina è arrivata dal giardino del nuovo polo, dove gli stand hanno fatto da vetrina alle produzioni locali. Barattoli di miele, bottiglie di vernaccia, olio d’oliva, sacchetti di lavanda profumatissima e prodotti artigianali: un piccolo mercato delle eccellenze che ha incuriosito i crocieristi. «Abbiamo visitato gli stand con le produzioni e ho fatto alcuni acquisti. Più tardi visiteremo la città», racconta entusiasta la signora Françoise. Madame Brigitte, invece, è appena rientrata da una passeggiata nel centro storico. Il suo italiano perfetto tradisce un legame personale con il Bel Paese ma in Sardegna non era mai stata. «Ho realizzato il mio sogno - racconta - Abbiamo visitato la Cattedrale, le torri, piazza Eleonora e il centro storico. La gente è molto accogliente». Soddisfatta anche la signora Dietrich: «Abbiamo fatto un giro in centro, visto i monumenti, la Cattedrale di Santa Maria: très jolie. E l’accoglienza è stata super». Sorridono anche gli espositori. Orlando Oliva, dell’Agricola Monte Arci, racconta che «i crocieristi hanno gradito molto i prodotti locali e si sono concessi qualche acquisto». Gli fa eco Nicola Sulas, con le sue preparazioni a base di lavanda. «C’è tanta curiosità per i prodotti locali» osserva.

Polo agroalimentare

Dietro la festa c’è però una novità destinata a incidere sulla competitività dello scalo. «Oggi stanno accadendo tre cose fondamentali - osserva il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, Domenico Bagalà - inauguriamo il Centro servizi agroalimentari, che consentirà di avere un punto di controllo frontaliero per le merci di origine animale e biologica, un fattore importante per la competitività del porto. Apriamo inoltre gli uffici dell’Autorità di sistema portuale, per essere più vicini al territorio, assistere gli operatori e anticiparne le esigenze. Infine, c’è la fortunata coincidenza del ritorno delle crociere a Oristano, con una nave del segmento premium che concretizza la nostra nuova filosofia: otto porti, otto porte di accesso alla Sardegna». Il Cespla, ricavato dalla riqualificazione dell’ex caserma dei vigili del fuoco e finanziato con circa 7,6 milioni del Pnrr, dispone di mille metri quadrati di spazi interni e 1.300 di aree verdi. Il cuore operativo sarà il “Posto di controllo frontaliero” che, una volta completato l’iter autorizzativo, consentirà di controllare direttamente nello scalo determinate merci in arrivo nell’Isola, riducendo tempi e costi.

Il futuro

Per Antonello Figus, sindaco di Santa Giusta, il porto può diventare «una vetrina per un territorio fortemente vocato all’agroalimentare». «Qui non ci saranno solo spazi per la logistica e uffici, ma un terminal per i viaggiatori che può contribuire a rendere il porto uno scalo turistico sempre più attrattivo», ha aggiunto il primo cittadino di Oristano, Massimiliano Sanna. Dal prefetto, Paolo Corritore un invito a non sprecare l’opportunità, richiamando le tante incompiute e strutture inutilizzate del territorio: «Bisogna togliere il freno a mano e correre».

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