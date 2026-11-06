Il nuovo calendario dei Carabinieri sarà anche in sardo 

Sarà tradotto anche quest’anno in lingua sarda il calendario dell’Arma. «Per noi è un motivo di grande orgoglio», ha affermato il comandante provinciale dei carabinieri Luigi Grasso durante la presentazione dell’iniziativa editoriale nella sede cagliaritana di via Nuoro, insieme al comandante del reparto operativo Francesco Donvito.

«Il tema del calendario 2027 dell’Arma è lo sguardo che protegge e rassicura», ha evidenziato il comandante Grasso, «è lo sguardo dei carabinieri impegnati quotidianamente in servizi di controllo del territorio, di prevenzione, di prossimità sociale e di vicinanza. Al centro c’è l’essere umano carabiniere in tutte le sue forme di servizio, comprese tutte le sue specialità come protezione dell’ambiente e della natura».

Ogni mese, infatti, è dedicato a un diverso reparto con tanto di fotografie: i motociclisti della Radiomobile, l’organizzazione territoriale, il servizio navale, il gruppo intervento speciale, i corazzieri, le unità cinofile, il servizio aereo, i carabinieri forestali, il Ris, il comando per la tutela del lavoro e il comando per la tutela del patrimonio culturale, i carabinieri a cavallo e i comandanti di stazione.

«Il calendario dell’Arma è diventato ormai un oggetto iconico e molto richiesto», ha aggiunto il comandante provinciale, «ne vengono stampate oltre due milioni di copie, tradotte in numerose lingue, compreso il sardo. Le dodici tavole sono una sintesi delle varie attività e specialità dell’Arma».

Oltre al calendario, l’iniziativa è accompagnata da altri prodotti editoriali: ci sarà il calendario da tavolo dedicato alla Radiomobile e il planning che invece racconta storie particolari, magari poco note, con i militari protagonisti.

Non mancherà, infine, l’agenda, con una particolarità importante: «L’intero ricavato delle vendite delle agende sarà devoluto in beneficenza», ha sottolineato Luigi Grasso.

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