VaiOnline
Andiamo al cinema.
23 aprile 2026 alle 00:37

Il nipote Jaafar Jackson diventa re “Michael”  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un bambino di 7 anni, stanco delle troppe prove imposte a lui e ai fratelli dal dittatoriale e a volte violento padre Joe, che si rifugia nella lettura, sognando di essere come Peter Pan, l'eterno bambino sempre libero. Ecco uno dei momenti più autentici di Michael, l’atteso biopic del re del pop, firmato da Antoine Fuqua, che pochi giorni dopo l’anteprima mondiale a Berlino è già nelle sale italiane.

Protagonista il nipote del re del pop Jaafar Jackson (figlio di Jermaine), classe 1996, qui all'esordio come attore, in un cast che comprende Colman Domingo nel ruolo del padre di Michael, Joe Jackson; Nia Long in quello della madre Katherine; Kendrick Sampson nella parte di Quincy Jones; Miles Teller in quella dell’avvocato John Branca e Juliano Valdi per Michael da bambino. Il film, realizzato con un budget di circa 155 milioni di dollari, è coprodotto da Graham King insieme a John Branca e John McClain, della Michael Jackson Estate (che gestisce, diritti, beni e patrimonio della popstar morta nel 2009 a 50 anni).

Basterebbe questo a indicare la direzione presa dal film, che non si stacca quasi mai dall'agiografia e snocciola, a passo sostenuto, fatti, episodi e incontri. Si preferisce puntare sull’omaggio a Michael Jackson genio musicale, divo carismatico, sensibile e generoso, dando grande spazio a riproporre nel minimo dettaglio coreografie ed esibizioni piuttosto che approfondire lo sguardo intimo sui personaggi. La forma comunque garantisce quanto basta per rendere felici i fan più devoti all’icona.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Hormuz, l’Iran sequestra due cargo E Trump rilancia: colloqui entro domani

Tensione sullo Stretto, gli Usa: gli ayatollah perdono 500 milioni al giorno 
L’epidemia

«Sterminate 190 mucche e vanificati i sacrifici sostenuti da 3 famiglie»

Il comitato di Feraxi: solo 4 animali  erano malati di dermatite bovina 
Gianni Agus
Sanità

«L’ospedale di comunità non deve indebolire  il San Camillo di Sorgono»

Il comitato Sos Barbagia Mandrolisai: non si tocchi il reparto di chirurgia 
Giorgio Ignazio Onano
Nord Sardegna.

«La presidente non ci incontra»

Emanuele Floris
Istruzione

Università, un futuro con meno studenti

L’Ateneo affronta il calo demografico: focus non solo sui giovani, servizi e corsi più attrattivi 
Umberto Zedda
Comunicazione

«La radio è libertà: non deve scomparire dai cruscotti delle auto»

Confindustria: no all’eliminazione dei sintonizzatori tradizionali 
Massimiliano Rais