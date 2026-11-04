Il Napoli regala la prima gioia a mister Farioli 

Porto 4

Napoli 1

Porto (4-3-3) : Diogo Costa, Fernandes (22' st Sanusi), Bed- narek, Kiwior, Alberto Costa, Veiga (32' st Hwang), Rosario, Froholdt, Pepè (32' st Fofana), Silva (11' st Samu), Sainz (22' st Gimenez). All. Farioli.

Napoli (3-5-1-1) : Meret, Beukema, Rrahmani, Marin, Politano (36' st Lucca), Anguissa (32' st Lang), Gilmour, McTominay, Vergara (32' st Giovane), De Bruyne, Hojlund. All. Allegri.

Arbitro : Oliver (Inghilterra).

Reti : pt 11' Bednarek, 43' McTominay; st 25' Veiga, 35' Kiwior, 44' Samu (rigore).

Porto. Il Porto conquista la prima vittoria in Champions League sommergendo i resti del Napoli, indebolito dall'assenza di dieci infortunati, sotto un passivo (4-1) che dipende soprattutto dall'estrema fragilità della difesa della squadra di Allegri. Gli azzurri cedono nella ripresa dopo che nel finale del primo tempo, con un gol di McTominay al 43’, erano riusciti a pareggiare il gol portoghese arrivato dopo 11 minuti. In alcune fasi della partita, soprattutto nel primo tempo, gli azzurri riescono a tener testa agli avversari e in qualche caso mettono anche in difficoltà la squadra di Farioli. Nella ripresa, però, dopo aver colpito una traversa, Veiga trova il gol del vantaggio portoghese al 25' con un rasoterra tra le gambe di Meret. Passano altri 10’ e il Porto chiude la partita: su spiovente dalla bandierina è Kiwior a saltare indisturbato. Al 44' Samu viene atterrato da Marin: rigore del 4-1 ed espulsione del difensore.

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