Il Napoli a zero: con il Bodo/Glimt ultima chiamata 

Zero punti, due sconfitte su due, un gol fatto e quattro subiti. L’avvio del Napoli nella fase campionato di Champions League non è certo positivo e stasera (ore 21 al “Maradona”) i partenopei devono provare a uscire dalla crisi. L’avversario, però, non è proprio dei più facili: i norvegesi del Bodo/Glimt, un anno fa capaci di eliminare l’Inter agli spareggi. Massimiliano Allegri vuole spazzare via lo spettro della crisi, dove i suoi sono piombati perdendo prima contro il Villarreal e poi – soprattutto – sabato a Venezia contro una squadra che non aveva ancora conquistato punti in campionato. «Dobbiamo andare a cercarci quel risultato che in questo momento ci manca», premette il tecnico. «Sappiamo che, se riuscissimo a vincere, vedremo le cose in un altro modo. Ma bisogna migliorare in diverse situazioni».

La situazione in casa Napoli è tutt’altro che tranquilla, anche per gli infortuni: si è nuovamente fermato Alisson Santos (lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro, una ricaduta: tornerà dopo la sosta di novembre). In più, certi giocatori stanno rendendo ben al di sotto delle aspettative a cominciare da De Bruyne, che a Venezia si è fatto parare il rigore del possibile 1-1. «Mi dispiace che certi giocatori siano stati criticati oltremodo, perché se sono stati scelti dal Napoli vuol dire che dovrebbero essere in condizioni di giocare in questa squadra», specifica Allegri. «Vanno difesi e aiutati anche nei momenti più difficili: devono stare tranquilli perché hanno la mia fiducia incondizionata, poi alcuni devono recuperare la condizione ma va fatto senza ansia da prestazione o fretta».

RIPRODUZIONE RISERVATA