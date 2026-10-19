Il Monza riporta il Cagliari sulla terra 

Monza 4

Cagliari 0

Monza (3-4-2-1) : Törnqvist; Kouadio (36’ st Bakoune), Goglichidze, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Akinsanmiro (36’ st Folorunsho), Mangas; Dany Mota (19’ st Colpani), Robinson (42’ st Forson); Varela (36’ st Cutrone). In panchina Thiam, Strajnar, Antov, Ngonge, Colombo, Ciurria, Mout. Allenatore Jurić.

Cagliari (4-3-1-2) : Caprile; Zé Pedro (22’ st Sugawara), Mina, Rodríguez, Obert; Adopo, Winks (36’ st Liteta), Romano (36’ st Deiola); Maldini (22’ st Kevin Carlos); Mendy, Nzola (8’ st Fadera). In panchina Sherri, Radunović, Fazzini, Ciervo, Gagliardini, Kofler, Aurelio, Sulev, Massolin. Allenatore Murelli (Pisacane squalificato).

Arbitro : Calzavara di Varese.

Reti : nel primo tempo, 40’ Kouadio; nella ripresa 2’, 34’ Varela, 21’ Robinson.

Note : ammoniti Winks, Birindelli, Fadera. Angoli 2-7. Recupero 1’ pt-3’ st.

Semaforo (bianco)rosso. Dopo tre vittorie di fila e il pareggio con la Juventus, il Cagliari, travolto per 4-0 in Brianza, tira il freno a mano e cede il passo al Monza, più lucido, pratico e alla fine devastante in un match tutt’altro che squilibrato sino al vantaggio dei padroni di casa al 40’. Non è sufficiente un buon approccio con due occasioni clamorose non sfruttate da Nzola e Mendy. La squadra di Juric ha una marcia in più, scandisce i confini della serata con Kouadio, Varela, Robinson e ancora Varela e conquista così la seconda vittoria in campionato. È il primo stop in trasferta, invece, per i rossoblù che avevano fatto l’en plein lontano dall’Isola, sino a ieri. In classifica scivolano pertanto dal 4° al 6° posto in attesa della sfida con il Bologna già sabato pomeriggio alla Domus.

All’attacco

Come preannunciato alla vigilia da Pisacane (in tribuna, squalificato), il Cagliari si presenta con tre attaccanti, compreso il grande ex Maldini alle spalle della coppia Nzola-Mendy. In difesa, Mina viene preferito a Deiola al fianco di Rodríguez. Arretra Adopo. Ricapitolando: Caprile, Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert, Adopo, Winks, Romano, Maldini, Nzola e Mendy, schierati, dunque, con il modulo 4-3-1-2. In campo con il 3-4-2-1, invece, la formazione brianzola, al via con Törnqvist, Kouadio, Goglichidze, l’ex rossoblù Carboni, Birindelli, Foe Ondoa, Akinsanmiro, Mangas, Dany Mota, Robinson e Varela. Inizialmente in panchina l’altro ex Folorunsho.

Errore fatale

Parte decisamente meglio il Cagliari, più ordinato e reattivo. Di poco fuori il tiro a giro di Romano, dopo l’uno-due con Zé Pedro che gli ridà il pallone col tacco. Si deve superare, invece, il portiere del Monza Törnqvist in uscita sul tentativo ravvicinato di Nzola e ancora su quello di Mendy. E al primo vero affondo, al 40’, i biancorossi passano. Maldini perde palla a centrocampo, Kouadio se la prende e scappa, cerca e ottiene lo scambio in corsa con Mota, punta Caprile e lo batte.

A picco

Se il primo tempo finisce male, il secondo inizia peggio col raddoppio già al secondo giro di lancetta. Ancora la catena rossoblù di sinistra in tilt: sul lancio di Kouadio scivola Romano, il tocco di Foe Ondoa per Varela che elude il recupero di Mina e scarica il diagonale vincente. L’allenatore in seconda Murelli prova a dare la scossa dalla panchina inserendo Fadera per Nzola. Ma è ancora il Monza a colpire al 21’: stavolta è Adopo a perdere il pallone, quindi Varela lo consegna a Robinson che lo piazza alla sinistra di Caprile. Cagliari sotto shock. Dentro Sugawara e Carlos. Ma la musica non cambia. Giusto un colpo di testa di Mina sul corner battuto da Romano. Dall’altra parte, Colpani colpisce il palo con un tiro a giro. Palo anche di Robinson al 34’, ma sulla respinta Varela insacca firmando così la doppietta. Sconfitta pesantissima. Nel finale c’è spazio per Deiola e Liteta. Carlos prova a salvare almeno la bandiera ma trova la respinta del portiere. Game over.

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