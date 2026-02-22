VaiOnline
Al meazza.
23 febbraio 2026 alle 00:33

Il milan scivola, inter a +10 

Il Parma con Troilo condanna i rossoneri, Leao si ferma al palo 

Milan 0

Parma 1

Milan (3-5-2) : Maignan; Tomori (41' st Athekame), De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek (11' pt Jashari, 41' st Nkunku), Modrić, Rabiot, Estupiñan (17' st Pavlović); Pulisic (17' st Füllkrug), Leão. In panchina Pittarella, Terracciano, Gabbia, Odogu; Fofana, Ricci. Allenatore Landucci.

Parma (3-5-2) : Corvi, Delprato, Troilo, Valenti, Britschgi, Bernabé (14' pt Nicolussi), Keita, Ordoñez (14' pt S›rensen), Valeri, Strefezza (31' st Ondrejka), Pellegrino (48' st Estévez). In panchina Casentini, Rinaldi, Carboni, Drobnič, Mena, Cremaschi; 23 Elphege, 21 Oristanio. Allenatre Cuesta.

Arbitro : Piccinini di Forlì.

Reti : nel st 35' Troilo.

Note : r ecupero 4' e 7'; angoli 5 a 2 per il Milan; ammoniti Saelemaekers, Troilo, Leao per gioco falloso; spettatori 73.017.

Milano. Dopo 24 risultati utili consecutivi, il Milan esce sconfitto contro il Parma da San Siro - dieci anni dopo l'ultima volta - e lascia così campo aperto all'Inter per la conquista dello scudetto. L'unica squadra che avrebbe potuto mettere in difficoltà i nerazzurri favoriti per il titolo, si scioglie ancora una volta contro una piccola e a 10' dalla fine è un gol di Troilo, prima annullato poi convalidato dopo lungo consulto Var, a far tramontare le ultime speranze di impresa per il Milan. Le proteste rossonere non cambiano l'esitoe nonostante i tentativi dei padroni di casa, il risultato non

cambia.

Cronaca

Una partita iniziata male, con il risentimento muscolare di Gabbia nel riscaldamento, continuato peggio con il duro trauma al volto di Loftus Cheek uscito in barella e portato in ospedale. Poi il Milan non riesce a scalfire la copertura del Parma, ci prova soprattutto nella ripresa ma è anche sfortunato come nell'occasione di Leao al 19' colpisce il palo interno. Poi arriva la rete del Parma ed ora è bagarre in zona Champions. Da qui alla fine può succedere di tutto.

