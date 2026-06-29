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Radiolina.
30 giugno 2026 alle 00:18

Il mercato immobiliare a “L’Isola delle imprese” 

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Questo pomeriggio, alle 14.30, su Radiolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi (nella foto) dedicato alle aziende sarde. L’ospite della puntata di oggi sarà Nicola Perra, giovane imprenditore nel settore immobiliare con migliaia di follower sui social network. Sarà l’occasione per parlare dell’andamento del mercato a Cagliari e dei nuovi metodi di comunicazione in questo campo.

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