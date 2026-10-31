Il marmo di Orosei rivitalizza il porto dei commerci  

Ottomila tonnellate di marmo. Arrivano dalle cave di Orosei, portano il nome nobile del bianco di Carrara, ma hanno il cuore tutto sardo, e da Arbatax prendono il mare verso l’Egitto. È iniziata così, senza fanfare ma con il rumore sordo dei camion, la nuova vita commerciale del porto di Arbatax. A curare ogni movimento è la Blue Sky Logistics. Oltre 250 viaggi. Li scaricano in banchina, dove si muove anche l’argilla per le industrie ceramiche e il cemento sfuso, si preparano gli scafi che raccontano l’altra anima di Arbatax, quella nautica, quella dei cantieri. Marmi, argilla e scafi. Tre filiere diverse che finalmente trovano spazio nello stesso abbraccio. «La ripresa dei traffici commerciali da Arbatax è un segnale importante per tutta l’Ogliastra. «Come Pd Ogliastra - ha detto il segretario provinciale, Francesco Mascia - continueremo a seguire con attenzione questo percorso, affinché le opportunità di oggi si trasformino in sviluppo e occupazione duraturi per il territorio». Per Nicola Salis, referente FdI, lo scalo deve ritornare fulcro dell’economia territoriale: «L’Ogliastra può proiettarsi da protagonista sui mercati internazionali». È un ciclo che impegna 25 maestranze. «Vederli impegna nelle operazioni evidenzia in modo concreto l’impatto positivo sul lavoro portuale e sull'intero indotto logistico», ha aggiunto il segretario della Cisl, Michele Muggianu. «Sostenere le imprese, valorizzare le eccellenze locali e far funzionare le infrastrutture del territorio: è questa la strada per creare sviluppo reale e occupazione», ha dichiarato Renato Pilia, segretario di Forza Italia. (ro. se.)

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