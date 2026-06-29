Il marito di Roccella disperso nel lago: ricerche senza esito 

Viterbo. Droni, telecamere di videosorveglianza, robot subacquei e squadre di esperti sommozzatori. Viene scandagliato giorno e notte il fondo del lago di Vico per individuare Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio. Ma al momento non ci sono tracce dell’84enne, che si è tuffato dalla barca dov’era con la moglie, è riemerso, ha detto di non sentirsi bene per poi scomparire in acqua. Intanto la barca, che non era ancorata, si è allontanata e la moglie non è riuscita a raggiungerlo in tempo. Non si esclude un malore legato a uno sbalzo termico nel passaggio dalle alte temperature degli ultimi giorni all'acqua più fredda del lago. Da quel momento le ricerche sono andate avanti senza sosta fino a ieri pomeriggio, quando si sono dovute momentaneamente interrompere a causa di un violento nubifragio che ha colpito la zona. In giornata si sono sollevati in volo due droni per perlustrare l’aerea dall’alto e si analizzano le immagini delle telecamere di un rimessaggio delle barche, che inquadrano lo specchio d’acqua, per poter localizzare il punto esatto dell'incidente. In campo anche un drone sottomarino e Rov telecomandati che, utilizzando telecamere e sistemi sonar, hanno battuto palmo a palmo la zona. «Si tratta di una ricerca particolarmente complessa per lo scenario: la visibilità è molto bassa già a pelo dell'acqua, quindi più si scende più si riduce ed è prossima allo zero», ha spiegato il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo. Intanto il Comune di Forlì ha annullato un incontro pubblico con Roccella in programma venerdì pomeriggio. E continuano ad arrivare messaggi di solidarietà alla ministra per i messaggi degli hater sui social. «Voglio esprimere alla ministra Eugenia Roccella e ai suoi cari tutta la vicinanza mia e del Partito democratico nel dolore e nell’apprensione di queste ore difficili», ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein.

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