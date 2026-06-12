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Sardara.
13 giugno 2026 alle 00:23

Il maresciallo Palmas va in pensione  

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Il maresciallo Antonio Francesco Palmas oggi saluta la comunità di Sardara e va in pensione. «Una carriera esemplare, durata quarant’anni, vissuta all’insegna della dedizione assoluta e di una costante vicinanza ai bisogni dei cittadini», ha detto il comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari, generale Luigi Grasso, che nella sede della Compagnia di Villacidro, insieme al Capitano Rutigliani l’ha voluto salutare ufficialmente. Originario di Villanova Truschedu, ha prestato servizio in Toscana per poi rientrare in Sardegna al nucleo radiomobile della Compagnia di Ottana, quindi al nucleo operativo e radiomobile di Ghilarza. Nel 2021 il trasferimento alla stazione di Sardara dove lo scorso anno ha assunto la guida del presidio come comandante. «Le sue doti umane e professionali hanno lasciato un segno profondo nel territorio». Per questo motivo, l’amministrazione comunale di Sardara ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine attraverso una lettera di ringraziamento, mentre nei prossimi giorni, durante la seduta di Consiglio, al maresciallo verrà consegnata una pergamena commemorativa.

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