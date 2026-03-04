VaiOnline
Sanità.
05 marzo 2026 alle 00:29

Il manager Asl Paolo Cannas ai vertici di Federsanità Anci 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuovo incarico, stavolta di respiro nazionale, per il capo della sanità del territorio. Paolo Cannas, il direttore generale dell’azienda sanitaria del Sulcis Iglesiente, è stato eletto alla carica di vicepresidente di Federsanità dell’Anci, associazione nazionale Comuni d’Italia.

Si tratta di un incarico di rilievo all’interno della Confederazione che riunisce le aziende sanitarie locali. Il riconoscimento offre un’opportunità non da poco: consente di rafforzare la voce della Sardegna nel dibattito in corso da anni sulle politiche sanitarie nazionali e permetterà a Cannas di contribuire alla definizione delle linee strategiche su una serie di temi: l’integrazione socio-sanitaria, l’innovazione organizzativa, la sostenibilità dei servizi e lo sviluppo della medicina territoriale. Sono tutti temi divenuti centrali nel processo di riforma della sanità. Paolo Cannas, cui di recente anche i sindacati avevano auspicato il proseguo delle attività nel Sulcis Iglesiente, rafforza un percorso che lo aveva portato a dare un contributo ai forum dei direttori sanitari e alla promozione di iniziative utili a valorizzare le buone pratiche in sanità. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Iran.

Guerra, l’Italia alle prese col dilemma basi

Si discute sulla concessione che potrebbero chiedere gli Usa, Meloni e Crosetto da Mattarella 
Il delitto di via Ghibli.

Il figlio: «Ho preso i soldi ma non li ho uccisi»

l F. Pinna
Il conflitto

Usare le basi italiane? Il dilemma del Governo

Meloni e Crosetto a colloquio con Mattarella «È il momento più difficile degli ultimi decenni» 
il conflitto

Prezzi alle stelle e code Caos benzina nell’Isola

La Sardegna è fra le regioni più care d’Italia: forti aumenti, automobilisti in fila per il pieno 
Riccardo Spignesi
L’incontro

Bersani: «Gli Usa puntano a controllare risorse ed energia»

L’ex segretario del Pd a Iglesias per presentare il suo libro 
Maurizio Liscia
Regione

«La lite Todde-Pd frena la manovra da 750 milioni»

Rischia di slittare la variazione di bilancio con i fondi della vertenza entrate 
Roberto Murgia
Senato

Antisemitismo, primo via libera al ddl

Il disegno di legge spacca il Pd: i sei riformisti votano col centrodestra 
Napoli

L’addio a Domenico: «Il figlio di tutti noi»

In migliaia per il funerale del bimbo, in cattedrale presente anche la premier 