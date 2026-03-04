Il manager Asl Paolo Cannas ai vertici di Federsanità Anci 

Nuovo incarico, stavolta di respiro nazionale, per il capo della sanità del territorio. Paolo Cannas, il direttore generale dell’azienda sanitaria del Sulcis Iglesiente, è stato eletto alla carica di vicepresidente di Federsanità dell’Anci, associazione nazionale Comuni d’Italia.

Si tratta di un incarico di rilievo all’interno della Confederazione che riunisce le aziende sanitarie locali. Il riconoscimento offre un’opportunità non da poco: consente di rafforzare la voce della Sardegna nel dibattito in corso da anni sulle politiche sanitarie nazionali e permetterà a Cannas di contribuire alla definizione delle linee strategiche su una serie di temi: l’integrazione socio-sanitaria, l’innovazione organizzativa, la sostenibilità dei servizi e lo sviluppo della medicina territoriale. Sono tutti temi divenuti centrali nel processo di riforma della sanità. Paolo Cannas, cui di recente anche i sindacati avevano auspicato il proseguo delle attività nel Sulcis Iglesiente, rafforza un percorso che lo aveva portato a dare un contributo ai forum dei direttori sanitari e alla promozione di iniziative utili a valorizzare le buone pratiche in sanità. (a. s.)

