Promozione.
20 gennaio 2026 alle 00:17

Il maltempo blocca il turno di domani 

Il maltempo che da ieri imperversa sull’Isola modifica anche il programma del calcio regionale. Il Comitato sardo, vista la situazione, ha preferito evitare problemi e deciso di rinviare l’intera terza giornata di ritorno del campionato di Promozione inizialmente programmato per domani con un turno infrasettimanale che, invece, è stato posticipato al 18 febbraio. Comunque di mercoledì.

«A seguito di bollettino meteo» che ha indicato una allerta rossa «da parte della Protezione Civile», è spiegato del comunicato inoltrato ieri, «viste le avverse condizioni meteo previste» da ieri a domani «il Consiglio direttivo del Comitato regionale ha deliberato di rinviare le gare del campionato» previste domani. Tutte le gare tra un mese si giocheranno alle 15.

Nel girone A la capolista Villacidrese doveva far visita all’Atletico Cagliari mentre il Guspini (che recupererà il 28 di questo mese la partita rinviata contro il Vecchio Borgo Sant’Elia) era atteso dalla sfida casalinga con il Cannonau Jerzu e il Castiadas da quella con il Tonara. Nel gruppo B la schiacciasassi Alghero (19 successi in altrettante gare) doveva ospitare la Macomerese e gli inseguitori Bonora e Ozierese giocare a Perfugas con il San Giorgio e Galtellì col Tuttavista.

