Alghero.
01 marzo 2026 alle 02:37

Il lungomare cambia volto con le nuove palme 

Operai al lavoro sul Lungomare Barcellona per sostituire i monconi di alberi distrutti dal punteruolo rosso, con nuove palme più resistenti. L’impresa locale incaricata dal Comune ha avviato l’estrazione dei ceppi, organizzando il cantiere per sei esemplari alla volta: rimozione, pulizia delle sedi e messa a dimora. Saranno riposizionate dodici palme già disponibili, mentre sono in arrivo le restanti 22 per completare il restyling che prevede complessivamente 34 nuovi esemplari di “Phoenix Dactylifera”, specie più resistente al coleottero che negli anni ha decimato il patrimonio arboreo. L’intervento, del valore di 173 mila euro, si inserisce nel più ampio piano sul verde urbano voluto dall’Amministrazione guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto. Un ulteriore investimento di pari importo consentirà nuove piantumazioni in via Lido, via Cagliari e Piazza Sant’Erasmo. «Finalmente il lungomare ritorna verde, accogliente e suggestivo - il commento del sindaco - un segnale importante per questa parte pregiata della città e per gli operatori commerciali che attendevano la riqualificazione». Soddisfatto anche l’assessore alle Manutenzioni Francesco Marinaro. «Si tratta di un programma di ampio respiro - aggiunge - per restituire decoro e qualità all’immagine della città». (c.fi.)

