Il liceo Fermi galleria d’arte a cielo aperto 

Il liceo scientifico e linguistico Enrico Fermi di Nuoro si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. Nei giorni scorsi è nata una grande opera realizzata dall'artista Mauro Patta.

Un lavoro durato due settimane e che ora si può ammirare in una delle pareti esterne dell'edificio. L'intervento nasce con il progetto Palc - Laboratori di quartiere, l'iniziativa del Comune di Nuoro, in collaborazione con la cooperativa Lariso, volta a rigenerare gli spazi urbani attraverso la cultura e la partecipazione attiva. Il principio riguarda uno scambio tra scuola e città, dove l'arte diventa calamita anche per i residenti nel quartiere.

«Mauro Patta, noto per la sua capacità di fondere realismo e simbolismo profondo, ha lavorato su un concept che celebra l'identità del nostro liceo e la spinta verso il futuro tipica della formazione scientifica - dicono dall'istituto guidato dalla dirigente Mariantonietta Ferrante -. I colori vibranti e le linee decise ora definiscono l'architettura della sede centrale, rendendola un punto di riferimento visivo per l'intera via Veneto». L'opera arricchisce in modo ulteriore l'edificio, che negli anni aveva già ospitato street artist. L'inaugurazione ufficiale del murale si terrà a maggio.

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