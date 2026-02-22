VaiOnline
A Mulinu Becciu.
23 febbraio 2026 alle 00:32

Il Guspini consolida il primato 

Il Calcio Pirri combatte ma si impone la capolista 

Calcio Pirri 2

Guspini 3

Calcio Pirri (4-4-2) : Massimiliano Sanna, Banchero (27’ st O. Loi), Luciano (22’ st Lobina), Civile, Usai, F. Loi, Pilosu, Serra (45’ st Orrù), Marco Sanna, Nenna (32’ st Pilo), Catta (5’ st Pedditzi). In panchina Serra, V. Fadda, Grussu, Mattana. Allenatore Meloni.

Guspini (4-4-2) : Saba, Dessì (40’ st Montesuelli), Tamburini (18’ st Marcon), Chessa, Zedda, M. Fadda, Mura, Cordoba (50’ st Porcu), Mboup, Marci, Medda. In panchina Fortuna, Manca, Pedoni, Saba, Piga, Locci. Allenatore Dessì.

Arbitro : D’Elia di Cagliari.

Reti : pt 11’ Chessa, 18’ Marco Sanna, 21’ Tamburini, 33’ (r) Marci; st 40’ Pilosu.

Note : espulsi Federico Loi (8’ st) e Michele Fadda (doppia ammonizione, 43’ st); ammoniti Luciano e Serra.

La capolista Guspini si impone 3-2 sul campo del Pirri al termine di una partita piacevole e ben giocata da entrambe le squadre. Per i ragazzi di Cristian Dessì, tre punti d’oro che permettono di mantenere il vantaggio di un punto sul Terralba e di guadagnarne due sulla Villacidrese, ora a -3. Il Pirri di Davide Meloni resta in zona playout, ma la salvezza diretta è a un solo punto.

La sfida

Nel primo tempo, all’11’, gli ospiti sbloccano il risultato su punizione laterale: l’esperto difensore Chessa insacca di testa, favorito dall’uscita avventata di Massimiliano Sanna. Il Pirri reagisce prontamente e al 18’ pareggia: Civile serve Marco Sanna con un filtrante perfetto, l’attaccante davanti a Saba non sbaglia. Passano tre minuti e, su una rimessa laterale dei biancorossi, Tamburini devia in rete; il direttore di gara convalida il gol, nonostante le proteste dei padroni di casa, convinti che la palla non abbia oltrepassato la linea di porta. Al 33’ Usai stende Mura in area: l’arbitro concede il rigore, trasformato dallo specialista Marci, che spiazza Sanna.

Il secondo tempo

Nella ripresa, i padroni di casa restano in dieci all’8’ per l’espulsione di Federico Loi. Il Guspini sfiora il poker con Mboup, che colpisce il palo su azione di contropiede. Poi Sanna si supera su una punizione di Fadda. Al 40’ il Pirri accorcia le distanze con Pilosu sugli sviluppi di una punizione calciata da Omar Loi. Nel recupero occasione sfumata per Pilo. «Una buona prestazione contro una grande squadra ben allenata», ha detto, «siamo stati in partita sino alla fine».

