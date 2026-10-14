Il grande obiettivo: collegare la Fiera alla cala di Su Siccu 

Per il momento è un sogno, una suggestione. Che però non viene trascurata dall’Autorità portuale e dal Consiglio comunale che martedì ha votato all’unanimità il parere positivo sul Documento di programmazione strategica di sistema. Connettere la Fiera campionaria di viale Diaz con la passeggiata di Bonaria, il parco degli ex Magazzini del sale e la marina di Su Siccu è uno dei punti focali del documento. L’obiettivo – inseguito anche dall’Authority precedente Massimo Deiana – è arrivare al lungomare di Su Siccu passando tra i campi di padel e i cantieri navali che saranno trasferiti al Porto canale, per giungere alla zona del distributore di carburanti. L’ipotesi era di superare la strada a quattro corsie con una piazza sopra l’Asse mediano o ricorrendo a un sottopassaggio per le auto.

«Per quanto riguarda l’ipotesi di sviluppo delle aree intercluse tra il porto e la fiera campionaria, siamo attualmente a una fase molto preliminare», afferma il presidente dell’Autorità portuale Domenico Bagalà. L’Authority, facendo riferimento all’atto approvato dal Consiglio comunale, puntualizza che sarà necessario fare riferimento ai futuri Piani regolatori portuali.

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