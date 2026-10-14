SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Il futuro.
15 ottobre 2026 alle 00:43

Il grande obiettivo: collegare la Fiera alla cala di Su Siccu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Per il momento è un sogno, una suggestione. Che però non viene trascurata dall’Autorità portuale e dal Consiglio comunale che martedì ha votato all’unanimità il parere positivo sul Documento di programmazione strategica di sistema. Connettere la Fiera campionaria di viale Diaz con la passeggiata di Bonaria, il parco degli ex Magazzini del sale e la marina di Su Siccu è uno dei punti focali del documento. L’obiettivo – inseguito anche dall’Authority precedente Massimo Deiana – è arrivare al lungomare di Su Siccu passando tra i campi di padel e i cantieri navali che saranno trasferiti al Porto canale, per giungere alla zona del distributore di carburanti. L’ipotesi era di superare la strada a quattro corsie con una piazza sopra l’Asse mediano o ricorrendo a un sottopassaggio per le auto.

«Per quanto riguarda l’ipotesi di sviluppo delle aree intercluse tra il porto e la fiera campionaria, siamo attualmente a una fase molto preliminare», afferma il presidente dell’Autorità portuale Domenico Bagalà. L’Authority, facendo riferimento all’atto approvato dal Consiglio comunale, puntualizza che sarà necessario fare riferimento ai futuri Piani regolatori portuali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Campo largo polemico: risorse insufficienti. Espa (Abc Italia): non sono garantiti i contributi figurativi per la pensione

Caregiver, primo sì alla Camera

Sostegno a chi assiste i familiari malati. Cappellacci: risposta attesa da 20 anni 
L’intervista

Fiori, un sardo-americano rossoblù: «Giovani e stadio garanzia di crescita»

È vicepresidente del Cagliari: «Il bilancio è positivo, ora lavoriamo al bando» 
Lorenzo Piras
L’emergenza

Migranti, corto circuito tra Monastir e Olbia

Richiesta di asilo respinta ed espulsione ma i comandanti rifiutano l’imbarco 
Andrea Busia
Palazzo Chigi

Il Governo riapre sullo sconto Irpef

Si valuta l’estensione dell’aliquota al 33% oltre l’attuale soglia dei 50mila euro 