VaiOnline
Seconda categoria.
05 marzo 2026 alle 00:27

Il gol è un’abitudine in Gallura: 278 reti in quattro squadre 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Profumo di mare, profumo di gol. E la rete passa dall’essere strumento di lavoro per i pescatori a motivo di gioia per i calciatori. C’è una Gallura patria dei cannonieri. Il campionato: Seconda categoria, girone H. Le squadre (in ordine di classifica) e le rispettive marcature: Tavolara, 82 centri; Golfo Aranci, 79; Palau, 51; Porto San Paolo, 66. In tutto, ben 278 gol. Stupefacente.

Ancor di più se si tiene conto del fatto che sinora sono state giocate 20 partite e ne rimangono sei per completare la stagione regolare. Dunque il bottino è destinato a crescere. Per la Sardegna calcistica, dall’Eccellenza alla Seconda, è un record.

Ma c’è anche una singola squadra che in quanto a prolificità non ha avversari e anche in questo casa stiamo parlando di una formazione che rappresenta una località di mare: Alghero. I catalani, oltre a essere primi nel girone B di Promozione con 74 punti (+17 sulla seconda), sono andati a segno 87 volte e hanno raccolto solo 19 palloni dalla propria porta. Il loro capocannoniere, Diego Barboza, è primo nella speciale graduatoria con 29 marcature.Ed ecco i tiratori scelti del gruppo H in Seconda categoria: al primo posto con 28 reti si trova Romino Kozeli del Porto San Paolo, che nell’ultimo turno scorso ha realizzato una doppietta; a quota 26 troviamo il centravanti Sergio Valenti del Tavolara, domenica autore addirittura di una cinquina; terzo con 24 centri ecco Alessio Mulas del Golfo Aranci, che qualche stagione fa vinse la classifica dei cannonieri in Eccellenza col San Teodoro Porto Rotondo. Chiude questa speciale graduatoria Nicolò Pisano, punta del Palau, con 13 reti: poche, rispetto a quelle degli altri, ma determinanti per le vittorie.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Iran.

Guerra, l’Italia alle prese col dilemma basi

Si discute sulla concessione che potrebbero chiedere gli Usa, Meloni e Crosetto da Mattarella 
Il delitto di via Ghibli.

Il figlio: «Ho preso i soldi ma non li ho uccisi»

l F. Pinna
Il conflitto

Usare le basi italiane? Il dilemma del Governo

Meloni e Crosetto a colloquio con Mattarella «È il momento più difficile degli ultimi decenni» 
il conflitto

Prezzi alle stelle e code Caos benzina nell’Isola

La Sardegna è fra le regioni più care d’Italia: forti aumenti, automobilisti in fila per il pieno 
Riccardo Spignesi
L’incontro

Bersani: «Gli Usa puntano a controllare risorse ed energia»

L’ex segretario del Pd a Iglesias per presentare il suo libro 
Maurizio Liscia
Regione

«La lite Todde-Pd frena la manovra da 750 milioni»

Rischia di slittare la variazione di bilancio con i fondi della vertenza entrate 
Roberto Murgia
Senato

Antisemitismo, primo via libera al ddl

Il disegno di legge spacca il Pd: i sei riformisti votano col centrodestra 
Napoli

L’addio a Domenico: «Il figlio di tutti noi»

In migliaia per il funerale del bimbo, in cattedrale presente anche la premier 