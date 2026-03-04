Il gol è un’abitudine in Gallura: 278 reti in quattro squadre 

Profumo di mare, profumo di gol. E la rete passa dall’essere strumento di lavoro per i pescatori a motivo di gioia per i calciatori. C’è una Gallura patria dei cannonieri. Il campionato: Seconda categoria, girone H. Le squadre (in ordine di classifica) e le rispettive marcature: Tavolara, 82 centri; Golfo Aranci, 79; Palau, 51; Porto San Paolo, 66. In tutto, ben 278 gol. Stupefacente.

Ancor di più se si tiene conto del fatto che sinora sono state giocate 20 partite e ne rimangono sei per completare la stagione regolare. Dunque il bottino è destinato a crescere. Per la Sardegna calcistica, dall’Eccellenza alla Seconda, è un record.

Ma c’è anche una singola squadra che in quanto a prolificità non ha avversari e anche in questo casa stiamo parlando di una formazione che rappresenta una località di mare: Alghero. I catalani, oltre a essere primi nel girone B di Promozione con 74 punti (+17 sulla seconda), sono andati a segno 87 volte e hanno raccolto solo 19 palloni dalla propria porta. Il loro capocannoniere, Diego Barboza, è primo nella speciale graduatoria con 29 marcature.Ed ecco i tiratori scelti del gruppo H in Seconda categoria: al primo posto con 28 reti si trova Romino Kozeli del Porto San Paolo, che nell’ultimo turno scorso ha realizzato una doppietta; a quota 26 troviamo il centravanti Sergio Valenti del Tavolara, domenica autore addirittura di una cinquina; terzo con 24 centri ecco Alessio Mulas del Golfo Aranci, che qualche stagione fa vinse la classifica dei cannonieri in Eccellenza col San Teodoro Porto Rotondo. Chiude questa speciale graduatoria Nicolò Pisano, punta del Palau, con 13 reti: poche, rispetto a quelle degli altri, ma determinanti per le vittorie.

