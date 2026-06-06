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San Gavino.
07 giugno 2026 alle 00:29

Il “Giardino dell’essere” che fa riscoprire se stessi 

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Una giornata per riscoprire se stessi e il tempo condiviso. Oggi dalle 9.30 alle 20 negli spazi verdi di Campu Linus a San Gavino si svolge "Il Giardino dell'Essere”, un’iniziativa che fa da punto d'incontro tra benessere, cultura, arte e solidarietà. La giornata aperta a tutti (ingresso gratuito) offre esperienze immersive, momenti di crescita personale e di confronto in un contesto naturale lontano dai ritmi della quotidianità. L'obiettivo va oltre il semplice intrattenimento e nasce dalla volontà di creare uno spazio in cui fermarsi, ascoltare, sperimentare e riconnettersi con se stessi, con gli altri e con il territorio.

L’iniziativa promuove uno stile di vita più consapevole e sostenibile, valorizzando il benessere della persona e favorendo la collaborazione tra professionisti, associazioni e realtà locali impegnate nella cura del corpo, della mente e delle relazioni umane. Previste oltre quaranta attività tra pratiche olistiche, laboratori creativi, incontri culturali e su salute e solidarietà.

Un'importante sezione sarà dedicata alla salute pubblica e appunto alla solidarietà grazie alla partecipazione dell'Avis comunale e del Centro servizi Sardegna. Nel convegno “Il benessere che dona vita” medici, nutrizionisti, psicologi ed esperti approfondiranno il valore della donazione del sangue, della prevenzione cardiovascolare e dei corretti stili di vita.

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