Il futuro in bilico del mercatino Cuore «Un incontro per trovare una soluzione» 

Non intendono arrendersi gli oltre cinquecento espositori del mercatino Cuore. Virtualmente sotto sfratto in vista dei lavori per il nuovo stadio e delusi dalle recenti dichiarazioni del sindaco Zedda che ha definito “impossibile” la futura prosecuzione in città del bazar domenicale “per mancanza di aree idonee”, gli hobbisti hanno deciso di indire un’assemblea pubblica per fare il punto e proporre soluzioni alternative (autonomamente individuate) da sottoporre all’attenzione degli uffici comunali competenti.

La riunione

L’incontro, annunciato con largo anticipo per consentire al maggior numero possibile di persone di partecipare, si terrà il 14 novembre alle 10 nei locali della vecchia chiesa di San Sebastiano, tra le vie Bembo e Castiglione, quartiere Cep-Fonsarda. Promotore dell’iniziativa Giorgio Atzori, portavoce del Comitato spontaneo degli hobbisti e amministratore della pagina Fb del mercatino, che vanta attualmente 21.411 membri. «Alla luce delle recenti vicende che stanno riguardando il futuro del nostro mercatino ritengo indispensabile incontrarci», scrive Atzori, «è necessaria la partecipazione di tutti per le fondamentali decisioni da prendere insieme». Nell’occasione saranno discusse le proposte per eventuali aree idonee individuate nei giorni scorsi. Esclusa la possibilità di un ritorno in viale Trento e bocciata anche l’opzione Fiera, così come l’area di via San Paolo, gli operatori proporranno altre zone, tra cui i parcheggi esterni della stessa Fiera e lo sterrato di via Vespucci, a Sant’Elia. Se non si troverà una soluzione, il mercatino potrebbe trasferirsi nell’hinterland. Questo nonostante un recente sondaggio abbia confermato il desiderio del 95% degli espositori di rimanere a Cagliari.

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