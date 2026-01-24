«Il futuro degli scali sardi passa dalla loro valorizzazione» 

Una proposta per il futuro del sistema aeroportuale della Sardegna, che abbraccia i cambiamenti in corso nella geografia infrastrutturale nazionale e le esigenze dell’insularità. A presentarla la Cisl Sardegna, sottolineando come l’evoluzione delle politiche di trasporto in Italia imponga di avere un modello aggiornato che garantisca alla Sardegna condizioni stabili di accessibilità, mobilità e coesione territoriale.

L’organizzazione sindacale ribadisce che i collegamenti aerei e marittimi della Sardegna sono cruciali per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, la competitività del sistema economico e l’effettiva partecipazione dell’Isola ai processi nazionali ed europei. «Continuità, affidabilità e qualità dei collegamenti sono essenziali per servizi pubblici, lavoro, studio, turismo e relazioni produttive», fa notare.

Le funzioni

Oltre a Cagliari-Elmas fulcro della mobilità ordinaria (5 milioni di passeggeri annui) e Olbia-Costa Smeralda come scalo legato a turismo e stagionalità, la Cisl vede Alghero-Fertilia un presidio per il Nord-Ovest dell’Isola: «Ma la sua sostenibilità richiede politiche di sistema e meccanismi di compensazione per evitare il rischio ridimensionamento».

«La diversità dei tre scali dimostra che una governance basata unicamente su criteri economico-finanziari è inadeguata», afferma la confederazione. «Il sistema aeroportuale deve invece essere programmato in modo integrato, riconoscendo la funzione specifica di ciascuna infrastruttura e garantendo coerenza tra mobilità dei residenti, stagione turistica e qualità dei servizi».

La proposta Cisl prevede tre argomenti: riconoscere il sistema aeroportuale sardo come infrastruttura strategica nazionale, con politiche stabili di compensazione dell’insularità; governance unitaria e programmata per valorizzare le diverse funzioni dei tre scali; tavolo permanente fra Regione, Governo, gestori e parti sociali, con compiti di programmazione pluriennale.

