VaiOnline
Assemini.
28 dicembre 2025 alle 00:07

Il fuoco distrugge, la solidarietà ripara  

Comunità mobilitata per aiutare la fattoria didattica dopo il rogo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Il fuoco distrugge, la solidarietà ricostruisce». S’intitola così l’iniziativa promossa ad Assemini dalla parrocchia di San Pietro per aiutare i coniugi Franco ed Eliana Peddio, dopo che sabato 20 dicembre la loro fattoria didattica “Su Cuile”, in località Macchiareddu-Grogastu, è rimasta parzialmente distrutta in un incendio.

La raccolta fondi, come racconta il parroco don Paolo Sanna, «rappresenta un primo gesto concreto per aiutare a ripartire». La conta dei danni, a distanza di una settimana, è ancora in corso, ma intanto è stato creato un “salvadanaio di comunità” per non lasciare sola la grande famiglia Peddio composta da padre, madre, due figli (uno di 18, l’altro di 14 anni) e centinaia di amici a due e quattro zampe, tutti rimasti miracolosamente illesi dopo che le fiamme hanno divorato alcuni locali dell’azienda zootecnica.

Il fatto

Sabato scorso, intorno all’ora di pranzo, la corrente elettrica è saltata. Dopo un giro di ricognizione i coniugi Peddio si sono resi conto che del fumo. Un incendio, nato da un cortocircuito elettrico, dell’entità talmente vasta che non si sa da dove sia partito, se da un ufficio, da una rimessa o dalla cucina. Prima che il fuoco divampasse anche nella zona dove alloggiano le pecore, due squadre dei Vigili del fuoco, partite dalla sede centrale del Comando di Cagliari, sono intervenute con un’autoscala, un’autobotte e il carro autorespiratore in supporto alle squadre.

Per fortuna nessun animale è rimasto coinvolto perché nel mentre erano al pascolo. Ma la zona dove la famiglia Peddio vive e lavora ha subito molti danni.

L’azienda

La fattoria didattica Su Cuile è nata 45 anni fa per volontà del desulese Sebastiano Peddio. Il figlio Franco con la moglie Eliana ci vivono da prima che nascessero i loro figli, coltivando la passione per la vita di campagna e gli animali. Una passione divenuta un lavoro che consente loro di vivere dignitosamente tutto l’anno. Mucche, pecore, caprette, galline, cavalli: a Su Cuile gli animali domestici ci sono proprio tutti.

La riconoscenza

Così un’intera comunità non ha potuto, e voluto, lasciare sola la famiglia Peddio, simbolo importante in un mondo dove la vita di campagna viene sempre più abbandonata: «Non ci saremmo aspettati tutta questa solidarietà», hanno detto i Peddio. Per loro, abituati a rimboccarsi le maniche e ad arrangiarsi, accettare un aiuto non è stato facile. In tanti non hanno voluto sentire ragioni: «Anche se non volete lo facciamo lo stesso».

Detto fatto: dopo due giorni dall’incendio è stato aperto un conto corrente per la raccolta dei fondi: «L’amore e la vicinanza che ci hanno dimostrato - hanno raccontato marito e moglie - ci hanno dato la forza di superare questo Natale triste e la determinazione di sistemare tutto entro aprile. Grazie a tutti per la vostra vicinanza, soprattutto ai tanti bambini che ci hanno incoraggiato mandandoci disegni e pensierini».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Kiliçsoy fa esplodere la festa

Cagliari, fine anno di felicità: Prati firma il pari, poi il gol da favola del turco 
l Nello sport
Capodanno

Navette, treni e aree sosta: il Nord si prepara all’assalto

Attese migliaia di persone, posti letto quasi esauriti nelle località della Riviera del Corallo e della Gallura 
Tania Careddu Caterina Fiori
Italian singers Achille Lauro and Elodie (L) perform on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 14 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI
Italian singers Achille Lauro and Elodie (L) perform on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 14 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI
Capodanno

L’Isola balla in piazza con le stelle della musica

Decine di eventi e concerti da Cagliari alla Costa Smeralda Feste diffuse in molti centri. Ad Assemini si parte oggi con Ghali 
Mauro Madeddu
Bocciate le ipotesi della cessione a F2i e della fusione con Olbia e Alghero: «Operazioni fuori da ogni logica»

«La privatizzazione dell’aeroporto? Un vero suicidio»

L’altolà di Mura (Federalberghi):  «Lo scalo di Cagliari non si regala» 
Cristina Cossu
Il caso

Il grande cuore di Olbia fa riaprire subito la Mensa Vincenziana

Da domani sarà possibile di nuovo distribuire i pasti agli ospiti 
Tania Careddu
La storia

«La mia vita su una ruota»

Diciottenne di Soleminis organizza gare di impennate con la moto 
Carla Zizi
La legge

Corte dei conti, riforma tra le polemiche

Il Senato approva il ddl sulle nuove competenze dei magistrati contabili 
Camera

Tasse e accise, l’altro lato della manovra

Accanto alle riduzioni Irpef i rincari su carburante e spedizioni 