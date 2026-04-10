Il dragaggio dello stagno in Consiglio 

Lo stagno di Cabras è al centro di un’interrogazione che il consigliere comunale Antonello Manca ha rivolto al sindaco Andrea Abis e all’assessore all’Ambiente Carlo Carta. «Nello stagno di Cabras risultano effettuate o in corso attività di dragaggio dei fondali e i fanghi derivanti da tali operazioni, per loro natura, devono essere sottoposti a preventiva caratterizzazione e gestiti nel rispetto della normativa ambientale vigente», è la premessa di Manca.

Da qui il quesito per conoscere quello che l’amministrazione stia facendo o intenda fare in proposito. «Quali interventi di dragaggio siano stati autorizzati nello stagno di Cabras e con quali atti, quali soggetti (ditte o enti) siano incaricati delle operazioni; se sia stata effettuata la caratterizzazione chimico-fisica dei fanghi e quali siano gli esiti; quale sia la classificazione dei fanghi (pericolosi/non pericolosi), quali le modalità di gestione e gli impianti in cui saranno conferiti i materiali dragati».

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