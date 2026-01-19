VaiOnline
Lanusei.
20 gennaio 2026 alle 00:18

Il dono postumo di Micheli ai cardiopatici 

Giorgio Micheli continua a fare del bene. Perfino ora che non c’è più. Per mano della figlia l’artigiano e volontario di lungo corso, protagonista di mille battaglie in difesa dei servizi, ha donato 250 euro frutto della vendita di piccoli oggetti a tema natalizio da Micheli realizzati ed esposti durante i mercatini di Natale a piazza Milano, rione Corosa all’associazione Amici del Cuore. Giorgio Micheli era stato sempre in prima fila per l’apertura della sala emodinamica e a difesa dei diritti dei cardiopatici. Ma armato di orgoglio e sana testardaggine era sempre in prima fila quando c’era da combattere per una giusta causa. Il plauso per il bel gesto è arrivato dal presidente di Amici del Cuore Marco Melis.

«Questo è un gesto importante – spiega Melis – perché onora al meglio la memoria di un uomo che per noi è un esempio. Giorgio ha lasciato un bel messaggio, quello di combattere per le quello in cui credi». Micheli è morto ad agosto, a 96 anni. È stato animatore dell’oratorio salesiano, inventore del Tiro a volo a Lanusei, presidente della Pro Loco per quarant’anni, inventore della Fiera delle Ciliegie, leggendario cacciatore.

