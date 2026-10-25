Il derby sardo è all’ultimo respiro Budoni riacciuffato dall’Ossese al 95’  

OSSESE 2

BUDONI 2

Ossese (3-5-2) : Forzati, Fancellu, Idda (40’ st Botta), Mura, Tuseddu, Mainardi (31’ st Bolzicco), Tesio, Gueli (22’ st Nurra), Mamia (27’ st Troisi), Limongelli (40’ st Alberti), Tapparello. In panchina Petricciuolo, Fidanza, Botta, Di Pietro, Piras. Allenatore Cotroneo.

Budoni (4-3-3) : Dejardins, Ferrari (7’ st Costa), Cabri, Cubeddu, Tronci, Ladu, Schirru, Ciuffo (38’ pt Privitera), Arrighi (1’ st Taiappa), Ragatzu (40’ st Achy), Fall. In panchina Perotto, Addis, Dessena, Cassitta, Stampete. Allenatore Bonomi.

Arbitro : Borello di Nichelino.

Reti : nel primo tempo 39’ Gueli; nella ripresa 20’ Cubeddu, 37’ (r) Ragatzu, 50’ Bolzicco.

Note : espulso Cotroneo. Ammoniti Tesio, Idda, Petricciuolo, Cabri, Cubeddu, Arrighi, Privitera. Recupero 2’ pt-5’ st.

OSSI. Con le unghie e con tutti i denti, l’Ossese riacciuffa una partita ormai andata in archivio. Lo fa a tempo scaduto, al 95’, con Bolzicco e senza Cotroneo espulso per proteste. In mezzo a una calca, tra gli spalti e in panchina, da stadio sudamericano che ricorda perché il calcio di provincia abbia il suo gran fascino.

Il match s’infiamma, al 14’, con una bordata di Mainardi finita di poco alta sopra i legni che rintoccheranno dopo un’incornata di Tapparello al 18’. Il Budoni si affida all’estro di Ragatzu. Fioccano i primi gialli. Tapparello ci riprova al 34’ ma manda a lato, di sinistro. Ciuffo alza bandiera bianca e Bonomi è costretto a mettere Privitera. Corre il 39’ e l’Ossese continua a spingere trovando il pari, dagli sviluppi di un corner calciato dal solito Mainardi e messo in rete, in mischia, da Gueli.

La ripresa alza il velo sulla falsariga della prima frazione di gioco, poi viene fuori il Budoni con una conclusione dal limite di Schirru al 13’ che intacca le certezze bianconere. Al 20’ arriva il pari, ancora da calcio d’angolo, con Cubeddu di testa. Al 33’ Idda interviene su Fall e per il direttore di gioco è rigore. Ragatzu non sbaglia. Cotroneo butta dentro forze fresche per ribaltarla e ci riesce premiato dal volo di Bolzicco che sigla il pari a fil di sirena.

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