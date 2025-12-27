Il declino di Villa Fadda: crolla un’altra parete nella dimora in abbandono 

I vecchi mattoni rossi crudi non hanno retto alla pioggia di questi giorni e così un altro muro di Villa Fadda, la bellissima dimora Liberty in via Marconi, segnata da anni di abbandono, è caduto giù.

Per fortuna a contenerlo c’era ancora una vecchia recinzione sistemata tempo fa per ordine della curatrice fallimentare che ha in carico la casa.Alcune pietre sono però cadute anche oltre le barriere e per questo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno sistemato le transenne lungo il marciapiede.

È l’ennesimo crollo in una città che continua a perdere la sua memoria storica. La splendida palazzina dell’Ottocento progettata dal Cima che ospitò per diverso tempo l’Omni (Opera nazionale di maternità e infanzia), rifugio per giovani madri, è crollata ormai quasi al novanta per cento ma non si può buttare giù perché sotto la tutela della Soprintendenza e così continua a perdere pezzi piano piano.

Quando chiuse l’Omni iniziò il periodo del lento abbandono e del declino, senza che nessuno, né i proprietari né il Comune che dal 1940, fino a una ventina di anni fa. pagava l’affitto, abbiano in passato fatto nulla per evitare che succedesse tutto questo. Non è rimasto più niente di quello di un tempo: tutto è stato saccheggiato, dalle mattonelle di pregio, agli affreschi. Restano i fregi alle finestre e la bellissima volta tinta di azzurro della cantina. Ed è ricresciuta come una selva anche la vegetazione del giardino tagliata qualche anno fa per motivi di sicurezza. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA