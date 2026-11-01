Il cuore non basta, Cagliari sconfitto 

Il Cagliari lotta, tiene testa alla capolista, ma alla fine deve arrendersi al Falconara, che passa al PalaConi per 3-0. Le ragazze di Moreno Giorgi arrivavano dalla vittoria contro la Woman Roma e dal pareggio con il Femminile Molfetta, determinate a fermare la prima della classe.

L’avvio è intenso e al 6’ Virdis sfiora il vantaggio dopo una combinazione con Dessì e Ferreira, ma il portiere ospite devia in angolo. Il Falconara cresce, ma Carboni si oppone alle conclusioni avversarie. Nel finale Foti ha una doppia occasione davanti al portiere, senza trovare la rete. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa l’equilibrio resiste fino all’11’, quando le ospiti passano in contropiede. A sei minuti dalla sirena Giorgi ricorre al powerplay. Da Cunha sfiora il pareggio, ma il Falconara approfitta della porta sguarnita e trova altre due reti, fissando il risultato sul 3-0.

Turno di riposo in Serie B femminile, dove arriva la novità del cambio in panchina del Decimoputzu: Marco Calabretta è stato sollevato dall’incarico e la guida tecnica affidata a Stefano Versace, già responsabile tecnico della società. L’ex allenatore ha salutato squadra, staff, dirigenza e tifosi, ricordando con orgoglio il percorso: appena tre sconfitte in due campionati, una finale di Coppa Italia e un secondo posto valso la promozione in B. Tra i ricordi anche la storica rimonta da 0-5 a 6-5. «Grazie di cuore, Decimoputzu. Vi auguro il meglio per tutto», il suo saluto.

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