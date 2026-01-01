Il concerto gospel fa il pienone  

Martedì sera circa quattrocento persone hanno riempito la chiesa di San Pietro Pascasio a Quartucciu per il concerto di Deborah Moncrief e i New Millennium Gospel Singers. Uno degli appuntamenti più riusciti e partecipati del calendario di eventi organizzati dall’assessorato alla cultura, che si concluderanno con l’Epifania.

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra il Comune e il contributo dell’associazione Enti Locali per lo Spettacolo. «Uno spettacolo di alto livello», racconta l’assessora Elisabetta Contini, « (mat. cab.)che ha visto la partecipazione di tantissime persone provenienti da Quartucciu ma non solo. Un grande ringraziamento lo dobbiamo a don Elvio Puddu che ha accolto con piacere ed entusiasmo la proposta, collaborando e mettendo a disposizione la chiesa dove poter svolgere l’evento». Durante il concerto, il gruppo ha più volte richiamato temi come l’accoglienza, lo stare insieme e il ruolo della chiesa. (mat.cab.)

RIPRODUZIONE RISERVATA