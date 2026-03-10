Il Comune vuole rilanciare il pattinodromo: pronto il bando per la gestione dell’impianto 

Cercasi gestore per il pattinodromo di via Rockefeller. Il Comune ha pubblicato un avviso esplorativo per l'affidamento della gestione dell’impianto sportivo davanti al PalaPirastu (che da sette anni è dotato anche di copertura), dove due associazioni sportive dilettantistiche da decenni si occupano di promuovere il pattinaggio artistico.

Le associazioni e società sportive senza fini di lucro interessate possono presentare la domanda entro le 10 del 15 aprile 2026, esclusivamente tramite la piattaforma digitale Appalti Comune di Cagliari: l’amministrazione chiede un progetto preliminare, accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria, per la rigenerazione, riqualificazione e l'ammodernamento per la successiva gestione, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile.

L’avviso dà continuità al soggetto che lo gestirà, non più solo per 5 anni ma con una concessione che potrà arrivare fino a 20 anni (i primi 5 anni senza canone). La gestione porterebbe anche a occuparsi della pulizia, rimuovendo alcuni cumuli di rifiuti che ostacolano chi oggi vuole entrare nell’impianto.

