Il Comune cerca “vigili atletici” 

Magari non devono avere doti da centometristi per inseguire eventuali ambulanti abusivi che si dessero alla fuga sulle spiagge. Però a Castiadas gli agenti della polizia locale, perlomeno i prossimi due nuovi assunti, devono avere «una elevata efficienza fisica, rapidità operativa e la capacità di sostenere prolungati servizi all’aperto» anche per far fronte alle ormai classiche ondate di calore estreme. E dunque il limite massimo di età per poter partecipare al bando - così ha stabilito la Giunta comunale - è di 50 anni.

La decisione

«È la prima volta che poniamo un limite di età per le assunzioni dei vigili», spiega il sindaco Eugenio Murgioni, «la verità però è che occorrono persone prestanti anche dal punto di vista fisico. Il limite dei 50 anni è stato stabilito prendendo in considerazione le molteplici attività della polizia locale che comprendono, fra le altre cose, sicurezza urbana, ordine pubblico nei casi previsti dalla legge, pronto intervento e servizi esterni». Tutte attività «che richiedono adeguate capacità psico-fisiche durante il servizio, ancora di più in questo periodo viste le condizioni climatiche particolarmente gravose».

I numeri

Sei, al momento, il numero degli agenti in servizio. Col bando (aperto a uomini e donne) è prevista l’assunzione di altri due agenti a tempo determinato: «Contiamo di rinforzare subito il corpo della polizia locale», sottolinea il sindaco, «è fondamentale farci trovare pronti nel periodo di massima affluenza turistica». Difficile, in ogni caso, presidiare il territorio con otto agenti «ma si tratta comunque di un piccolo passo in avanti. Abbiamo perlomeno la possibilità di predisporre una buona organizzazione del servizio. Dobbiamo fare in modo di essere sempre presenti, soprattutto sulle spiagge».

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