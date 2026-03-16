Il Comune accende via Marco Polo, in arrivo i lampioni 

Lampioni in arrivo, finalmente, lungo via Marco Polo, la strada extraurbana che collega la viabilità del litorale con il vecchio tratto di Statale 554. Le risorse ci sono da tempo, 170mila euro stanziati dal Comune in bilancio, mentre nei giorni scorsi il dirigente del settore Servizi tecnologici ha approvato il progetto per il completamento dell’impianto di illuminazione della via sino all’intersezione con la strada comunale Sa Funtanedda.

Quasi 1 chilometro e mezzo di strada interessato dal progetto e attualmente privo di lampioni, ad eccezione del tratto iniziale in corrispondenza dell’incrocio con via Leonardo da Vinci. Il progetto - finanziato dal Comune - verrà redatto dalla società che si occupa della gestione e della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, che si occuperà anche dei lavori. Con l’intervento si punta su una maggiore sicurezza stradale: i nuovi lampioni serviranno per migliorare la visibilità per conducenti, pedoni e ciclisti, ridurre il rischio di incidenti, facilitare il riconoscimento di ostacoli, segnaletica e margini stradali. Priorità anche per la sicurezza pubblica: “con i lavori previsti in progetto si va a prevenire comportamenti illeciti, e aumentare la percezione di sicurezza per i residenti”, si legge nella relazione tecnica appena validata. ( f. l. )

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