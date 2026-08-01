Il coltivatore diretto di canapa indiana 

Alle 121.678 piantine di canapa indiana sequestrate in Sardegna sino all’altro giorno, dati che hanno fatto balzare l’Isola in testa alla classifica di provenienza della marijuana, vanno aggiunte quelle recuperate ieri dai carabinieri di Dolianova in un’abitazione di Monastir: altre 12, coltivate nel giardino dell’abitazione di un disoccupato 58enne residente nel paese e alte in media 160 centimetri.

La denuncia

Il suo proprietario, Sandro Gambicchia, è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e si è rivolto alla sua avvocata Alessandra Suergiu, che già l’aveva difeso in una precedente vicenda giudiziaria di tenore tuttavia diverso: i maltrattamenti sui pazienti nel centro Aias di Decimomannu. L’uomo aveva patteggiato 2 anni e 8 mesi, pena interamente scontata con l’affidamento in prova. Ora quest’altra seccatura giudiziaria, che però non gli è costata la privazione della libertà ma solo una denuncia a piede libero.

Controlli

Le verifiche dei militari dell’Aliquota operativa sono cominciate sulla base della conoscenza del territorio, di varie osservazioni e di alcune informazioni raccolte tra i cittadini. Quanto raccolto ha spinto gli uomini dell'Arma a fermare e perquisire Gambicchia, trovato in possesso di tre sigarette artigianali che contenevano marijuana.

A quel punto i controlli sono proseguiti nell’abitazione del 58enne e lì è stato trovato il resto: all’interno della casa c’erano 620 grammi di infiorescenze essiccate di marijuana e 53 semi della medesima specie vegetale, mentre in tre diverse aiuole nel giardino crescevano 12 piante di cannabis indica dell’altezza media di circa 160 centimetri.

Sequestro

Gambicchia avrebbe sostenuto la tesi dell’uso personale. In ogni caso tutto il materiale è stato sequestrato e portato nei laboratori del Ris per le analisi qualitative che accertino la quantità di componente psicoattivo nelle piante e nei fiori.

Nel frattempo è stata inoltrata un’informativa alla Procura della Repubblica di Cagliari e il proprietario è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

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