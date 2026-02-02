Il circuito riparte  dai tornei europei 

Il tempo di dare una veloce lettura alle classifiche mondiali aggiornate e il circus del tennis riparte dopo il trionfo di Carlos Alcaraz (ed Elena Rybakina) a Melbourne. Lo spagnolo ha allungato a 3350 punti il vantaggio su Jannik Sinner che ritroverà dal 16 a Doha. Poi Novak Djokovic, Sascha Zverev e un deluso Lorenzo Musetti (sarebbe stato n. 3 battendo Djokovic), infortunato e costretto a cancellare i tornei sudamericani. Tra gli italiani, il terzo resta Flavio Cobolli (20°), con Luciano Darderi in grande ascesa (23°). L'Italia potrebbe presto festeggiare la compresenza di quattro giocatori tra i primi 20, e sarebbe una prima volta senza precedenti. Best ranking di Francesco Maestrelli, che si è qualificato per la prima volta in uno Slam e ha raggiunto il secondo turno, scalando 24 posizioni: è 117ª.

Tra le donne, la kazake Rybakina sale al numero 3 dietro Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, mentre scivola Coco gauff. Jasmine Paolini è ottava, Elisabetta Cocciaretto sale al 51° posto ma è l’unica nella top 100.

Intanto si riparte. A Montpellier (Atp 250), ieri Andrea Vavassori ha battuto 6-3, 7-6 il francese Hugo Grenier. Oggi tocca a Luca Nardi contro Nikoloz Basilashvili, poi a Cobolli. Tra le donne, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini sono al Transilvania Open, Wta 250 a Cluj, in Romania.

