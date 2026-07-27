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Senorbì.
28 luglio 2026 alle 00:35

Il cimitero diventa una discarica abusiva 

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Sacchi di rifiuti indifferenziati abbandonati nel cimitero comunale. A Senorbì l’ultimo episodio di inciviltà ha raggiunto un luogo simbolo del rispetto e della memoria: da tempo qualcuno sembra aver scambiato il camposanto per una discarica e lascia al suo interno soprattutto sacchi di secco nei cestini destinati invece solo ai rifiuti prodotti durante la cura delle tombe.

Una situazione mai registrata prima in paese, aggravata dal fatto che altri rifiuti vengono spesso gettati lungo il costone che costeggia la struttura alla periferia del centro abitato, uno dei pochi punti del territorio comunale non ancora coperti dalla videosorveglianza. Proprio per questo quell’area sarebbe utilizzata come luogo in cui disfarsi della spazzatura. Una situazione destinata però a cambiare: l’amministrazione ha già annunciato che provvederà presto all’installazione delle telecamere.

Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella che alcuni degli autori di questi abbandoni non siano in regola con il servizio di raccolta. I contenitori per il porta a porta, infatti, vengono consegnati alle utenze iscritte alla Tari. Chi non è censito nel servizio non dispone dei mastelli e potrebbe liberarsi dei rifiuti in modo illecito. «Non è facile esprimire a parole quanto questo mi rattristi», dice il sindaco Alessandro Pireddu, «sia per il significato del luogo preso di mira sia per il lavoro aggiuntivo che gli operai sono costretti a svolgere ogni volta per ripulire il cimitero e le sue pertinenze». Nei giorni scorsi il primo cittadino aveva richiamato al senso civico dopo i numerosi episodi di sporcizia nelle piazze del centro, dove cartoni della pizza, lattine e altri rifiuti erano stati lasciati su panchine, gradinate e perfino sul Monumento ai Caduti.

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