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Piazza XXVIII Aprile.
17 agosto 2026 alle 00:57

Il centro si anima con la rassegna “La luna sotto casa” 

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La rassegna “La luna sotto casa”, promossa dal Comune e coordinata dall’Associazione Enti locali, continua con tre appuntamenti che mescolano comicità, musica d’autore e memoria collettiva. Si comincia in piazza con uno spettacolo di teatro-canzone, si prosegue con un originale concerto tra sonorità della tradizione sarda ed elettronica dub, sino al viaggio musicale e narrativo negli anni Ottanta. Tre serate con un unico filo conduttore: la voglia di raccontare storie sotto le stelle d’agosto. Giovedì - alle 21,30, in piazza XXVIII Aprile - spazio a “Pronto, chi parla?", di Marta Proietti Orzella, con musiche dal vivo del chitarrista Daniele Porta, una rappresentazione di teatro-canzone, tra sketch e folli personaggi.

Il giorno dopo, venerdì 21, ci si sposta nel litorale. Al parco Parodi, sempre alle 21.30, è in programma il concerto “Sonus de Barraca!”, proposto da Pierpaolo Vacca e Arrogalla. Domenica 23 agosto - all’ex Caserma di via Roma - la settimana de “La luna sotto casa” si chiude con Gli indegni, quasi un musical, un viaggio live con Francesco Abate, tra note iconiche ed energia generazionale: un recital che attraversa gli anni Ottanta con l’energia viva, contraddittoria e ribelle di una generazione cresciuta ai margini.

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